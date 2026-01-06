李忠憲表態支持、林俊憲致謝回「台南站在關鍵轉折點」：需要的不只搏感情「要讓發展與日常同時前進」

成大教授李忠憲昨（5）日在臉書發文表態支持綠委林俊憲代表民進黨競選台南市長，並說「台南需要好好接住這個城市的人」；林俊憲則發文表示感謝，並說台南每一位立委都認真為地方服務，但台南正站在一個關鍵的轉折點，需要的不只是努力與搏感情，而是能夠整合資源、照顧市民生活，讓發展與日常能同時前進的治理能力。」他會用穩定的治理、踏實的政策，回應這份信任。

林俊憲昨日在臉書發文表示，謝謝李忠憲教授的肯定，正如李忠憲在臉書所說，林俊憲是一個能夠接住整個市政體系的人。而事實上，民進黨在台南的每一位立法委員，長期以來都認真為地方服務，這點毋庸置疑。

林俊憲接續表示：「但我也必須誠實地說，台南正站在一個關鍵的轉折點。城市現在需要的，不只是努力與搏感情，而是能夠整合資源、照顧市民生活，讓發展與日常能同時前進的治理能力。」

林俊憲說，他和李教授一樣，肯定陳亭妃委員多年來對選區的付出與用心；然而，現在的台南，需要的是一位能團結民進黨、確保市政不中斷、讓建設真正落實的市長。

林俊憲再說，也正如蘇貞昌院長昨天親自到他的造勢現場所說，擔任市長除了正派，更要能與議會互動順暢，並與行政院及總統府保持良好合作，市政才能推得動、走得遠。

「我相信，自己已經具備這樣的條件」，林俊憲指出，目前已有25位市議員、3位立法委員與他並肩，組成全新的「台南隊」。老縣長陳唐山、現任市長黃偉哲，以及擁有中央治理經驗的蘇貞昌院長、陳吉仲部長，也都認同他為台南所規劃的城市藍圖。未來，他會持續用清楚的市政願景，向更多市民說明、爭取認同。

林俊憲最後再次感謝李忠憲教授相信他能把台南好好接住，他會用穩定的治理、踏實的政策，回應這份信任。

（圖片來源：放言、林俊憲臉書）

