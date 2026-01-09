李恩菲泰國深夜大解放！曬「火辣曲線＋超長美腿」辣翻網

娛樂中心／吳宜庭報導

味全龍人氣啦啦隊「小龍女」成員李恩菲（菲菲）憑藉亮眼外型與親民互動，累積大批粉絲支持，平時也常透過社群平台分享訓練、應援與生活點滴。她近日趁著空檔前往泰國度假放鬆，昨（8）日在IG曬出一系列旅遊美照，罕見曝光的比基尼造型，一公開立刻引起網友暴動，短時間內湧入大量按讚與留言，成為討論焦點。









李恩菲泰國深夜「比基尼」放送！曬「火辣曲線＋超長美腿」粉絲失控：泰辣受不了

李恩菲身穿白色比基尼，慵懶的坐在泳池邊直視鏡頭，展現十足度假感。（圖／翻攝自李恩菲IG）

從照片中可見，李恩菲身穿白色兩截式比基尼，泳裝布料帶有細緻抓皺設計，上身以胸前綁帶與鏤空剪裁勾勒出身形曲線，下身則搭配側邊綁帶的三角泳褲，完美襯托她白皙膚色與修長美腿。她頭戴紅色鴨舌帽，搭配紅棕色微捲長髮，讓整體造型增添清新的青春氣息。在夜色泳池邊的木質平台上自然入鏡，或坐或躺、回眸甜笑，整體氛圍既清爽又性感，展現十足度假感。

廣告 廣告

李恩菲泰國深夜「比基尼」放送！曬「火辣曲線＋超長美腿」粉絲失控：泰辣受不了

李恩菲在貼文中幽默寫下「當了五天的泰妹」。（圖／翻攝自李恩菲IG）

李恩菲在貼文中幽默寫下「當了五天的泰妹」。照片曝光後，留言區瞬間被灌爆，「就喜歡你這味！小泰妹」、「菲菲的腿真的超美」、「喜歡這泰味」、「辣長腿太犯規啦」、「這泰妹可以給我來一打嗎」等讚美聲不斷。事實上，除了外型吸睛，李恩菲私下也相當有愛心，先前曾捐出17萬元協助花蓮災民，以實際行動回饋社會，讓不少粉絲感動直呼她不只外表亮眼，更是名符其實的「人美心也美」。

原文出處：李恩菲出國深夜「比基尼」放送！曬「火辣曲線＋超長美腿」粉絲失控：泰辣受不了

更多民視新聞報導

温昇豪面生涯考驗！動刀救女「暈倒在手術台」 命運倒數觀眾求別收他

陳盈潔臥病2年頻傳死訊！他曝病況認了「才在加護病房奮鬥」

梁靜茹「突關微博」惹到習近平？中媒鬼扯被抓包

