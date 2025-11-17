李慶元慘翻車！館長怒公開「勒索、霸凌」時間軸
娛樂中心／李明融報導
網紅「館長」陳之漢日前遭「成吉思汗健身俱樂部」前員工「大師兄」李慶元與、公司總監吳明鑒與高階主管「小偉」直播爆料，指控館長多年前涉嫌職場性騷擾，投資黑幕等多項問題。對此，館長連3天直播公開駁斥，指控3人滿嘴謊言，反爆料過去多年以來「勒索、霸凌」黑歷史，並公開李慶元借錢的對話紀錄截圖，痛心表示「十年兄弟得寸進尺」。
館長開直播公開李慶元勒索對話紀錄，痛批12年情誼遭踐踏。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）
館長失望表示，當出為了這3人想盡辦法維持公司的工作氣氛卻慘遭反咬。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）
館長16日在直播中痛批李慶元、吳明鑒、小偉「毀滅式爆料」背後目的竟是因為要不到錢翻臉，他不滿表示這3人滿嘴謊話，恐嚇勒索長達好幾年，有時候是情勒，後面就直接恐嚇，館長解釋當初這3人因找他學拳相識，得知館長夢想是開一間健身房因此出錢情義相挺，在公司規模不斷擴大後，向館長主動提出拿回股份，「新莊館開到快林口館的時候，他們就一屁股坐在那了，然後每一間預售賺錢他們都要分，這大家都知道」，不做事之外，館長表示這3人每天不是打天堂就是看股票，讓公司的員工都看不下去「大胖就是看不習慣他們整天坐在那裡，你們可以去問他」。館長礙於認識多年的情誼，不希望影響公司氣氛，也不忍心開除，因此出錢幫李慶元開便當店，沒想到開了之後又不管了，接著館長想到李慶元有經營雞蛋糕副業，因此出資550萬又開了一間蛋捲店，另外遭指被性騷擾的小偉，館長表示「小偉薪水8萬啦！開奧迪啦！整天坐在那邊玩遊戲、看股票啦！」，吳明鑒同樣也是「老婆、小孩也都領我薪水，3個人3台車啦，這些人加起來5台車啦，我就這樣養他們養了12年，館長夠義氣了吧？」。
館長怒揭3人的黑歷史，揚言若不還錢法院見。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）
館長透露，約2、3個月前，對方以買車、領薪水未被批准為由提出威脅，揚言公開他的性騷擾指控，一邊又提出借錢請求，由於公司出款需要簽名，因此館長請公司會計打給李慶元，請他到公司簽名，代表錢是他拿走的，但李慶元不願意，繼續出言恐嚇，館長更痛批3人在公司內部曾對同事大吼大罵、吐檳榔汁、砸煙灰缸，導致多名員工被迫離職，「全公司都討厭他們」。他表示多年來替對方處理外界爆料、善後無數，如今心已死決定全面「資源回收」，不再讓對方予取予求。館長強調，目前已委任律師與李慶元聯繫，手上握有完整證據與人證，若對方不還錢，「法院見」。
《民視新聞網》提醒您：
吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害
吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫
孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：
◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953
◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：館長公開大師兄「勒索、霸凌」時間軸！痛批12年情分全敗：整天領錢不做事
更多民視新聞報導
前員工爆「叫小偉滿足館嫂」！館長反控遭勒索2千萬
館長反嗆遭心腹借錢、恐嚇！「完整對話紀錄」曝光
蕭敬騰這次不在中國唱！睽違5年在台灣唱跨年原因曝
其他人也在看
大師兄丟「館長黑料截圖」 遭網酸：重點在哪？
娛樂中心／李筱舲報導近日，成吉思汗健身俱樂部創辦人兼網紅館長（陳之漢），捲入昔日戰友及高階主管的大規模爆料風波。前元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉在直播中指控館長涉及金錢糾紛、性騷擾及經營不當等爭議，而館長則強烈否認所有指控。李慶元在今（17）日一早就在臉書發文，PO出一張2013年朋友抱怨館長的對話截圖。但網友看完後表示不解，一面倒留言表示：「所以哩？」、「講重點好嗎」。民視 ・ 9 小時前
館長揭大師兄毀滅爆料動機：早有計畫！聞「睡嫂子錄音檔流出」回應了
館長（陳之漢）14日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。館長15日晚間直播，否認所有指控，認為他們員工的動機是為了金錢，且可能早有計畫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆8大惡行！直播後「風向大逆轉」PTT揭敗筆
娛樂中心／張予柔報導網紅「館長」陳之漢再陷風波，元老級員工「大師兄」李慶元與特助小偉透過直播對他展開「毀滅式爆料」，指控館長涉職場性騷擾、財務問題及私生活混亂等，事件曝光立刻引發社會熱議。然而，館長隨後親自開直播澄清，事件風向卻出現戲劇性逆轉，網友直呼「館長有什麼魔法」。民視 ・ 10 小時前
館長錄音外流：我當然有病！公司虧破億、隨時會中風
娛樂中心／饒婉馨報導館長（陳之漢）近日被元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉在直播指控多項爭議，再度陷入風波。然而，李慶元上傳多部錄音檔，其中還有館長向他們提及公司財務問題，虧損嚴重高達好幾個億，並表示自己健檢問題很嚴重，隨時會倒。民視 ・ 6 小時前
小偉離職1年「為何回鍋又爆料館長」？ 網曝致命關鍵：細思極恐
網紅「館長」陳之漢被昔日夥伴「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉等人「毀滅式爆料」後，雙方一度交鋒，讓網友議論紛紛，不過有網友便好奇，為何小偉離職一年多後，又跑回公司並爆這一波大料？對此，不少人點出關鍵原因，直呼真的細思極恐！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長內部錄音外流！公司負債上千萬 自曝身體狀況「隨時會中風」
館長內部錄音外流！公司負債上千萬 自曝身體狀況「隨時會中風」EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「小瑋」現身了？po文強調沒勒索2000萬 他再嗆館長：你被蒙蔽了雙眼
網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，讓館長涉性騷擾及疑似收中國「紅錢」等事件，雙方不斷隔空互槓。今（17）日有位自稱成吉思汗「小瑋」的網友po文，強調自己沒有索館長2,000萬，他還回嗆館長，「做人不能忘本，現在的你可能被某些東西蒙蔽了你的雙眼。」鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
前主管曝「成吉思汗水很深」 逆風讚館長是好老闆：很替底下著想
網紅館長（陳之漢）捲入前員工「毀滅性爆料」風波。今（17）日曾在館長底下工作的「小黑教練」發文表示，自己身為中生代主管，工作期間能感受到館長很替底下的人著想「先不論政治傾向或是很多的爭議，他確實是一個好老闆」希望這次館長能逢凶化吉。但小黑教練也透露，「成吉思汗水很深」自己和許多中階主管都因一級主管的緣故而離職。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
史上最大假球案！SBL關鍵比賽操控曝光 洋將斑霸刑滿後驅逐出境
SBL第20屆賽季爆發史上最大規模假球案，士林地方法院今上午宣判，共10名涉案球員、另5人依結夥以詐術妨害運動競技賽事公平、3人以上共同詐欺取財等罪判刑，各案併罰、部分宣告緩刑；外籍球員斑霸則於刑滿後將遭驅逐出境。法院痛批，被告貪圖賭金，集體操控比賽，已嚴重敗壞國內職籃發展與社會觀感。自由時報 ・ 12 小時前
館長醜聞連環爆反讓粉絲暴走灑錢！員工內幕曝光 詹江村︰黏著度太可怕
館長陳之漢近日深陷連環爆料風暴，爭議未歇、輿論反覆發酵，他１６日晚間再度開直播強勢回應，否認所有性騷擾與不當行為指控。雖然爭議聲量持續攀升，但館長粉絲卻呈現「逆風狂挺」的反差現象，就連桃園市議員詹江村都感嘆，館粉的凝聚力比外界想得更驚人。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料！網點名特助小宇「忠心盡責」：默默陪伴10年
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小偉，指控職場性騷擾等多項不當行為，引發關注。就有網友提及，館長身邊的得力助手「小宇」一直默默陪在館長身邊，如今終於升職副總，貼文發出後，不少網友紛紛留言，「以前真的錯怪他 搞半天他真的最頂」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
大師兄爆料館長「講這句」！他：青鳥被玩了
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢近日遭3名資深員工接連「毀滅式」爆料，指控他涉及性騷擾及多項不當行為，而館長昨（16）日晚間再直播否認所有指控，並反爆料把這3員工當爹在養，爭議不斷延燒。對...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
Lulu婚後放送火辣美背 警告玖壹壹春風：不要對我起色心
話鋒一轉Lulu又大開玩笑：「但我現在那麼辣！還有辦法做你們的bro嗎？」直接在舞台上「露出超美背」，不料健志突然煞風景，指出她手臂上的痕跡：「妳這邊是黑青喔？」Lulu立刻大喊：「那是胎記啦！」綜藝魂全開的Lulu在台上開始勾引春風，還故意用撒嬌聲音喊春風「格格」，搞...CTWANT ・ 10 小時前
SBL史上最大假球案！主控柯旻豪「重判7年」 15人涉放水簽賭全遭定罪
（體育中心／綜合報導）職籃SBL裕隆納智捷爆出史上最大規模簽賭、打假球案，涉案球員集體放水操盤、下注牟利，震撼 […]引新聞 ・ 9 小時前
認抱著老婆「哭得像孩子一樣」…館長駁NTR忍淚：她真的是無辜的啦
網紅館長（陳之漢）14日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元爆料，要求高階主管小偉拍私密照，甚至逼員工和妻子發生性關係等，導致館長妻子也牽連其中。對此，館長強忍淚水開直播坦言，對妻子充滿愧疚，並表示事件爆發後，自己在愛妻懷裡哭得像個孩子一樣，沒想到，對方竟反過來安慰他。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長老員工不忍了 硬起來44字強硬發聲
網紅「館長」陳之漢近日遭員工毀滅式爆料，老員工、「大師兄」李慶元與高階主管小偉透過直播對館長提出性騷、收中國資金等多項指控，今（16）日凌晨李慶元硬起來再發聲。李慶元今天凌晨一過12點在臉書寫下44字聲明，他表示：「誰要挺陳先生，我都沒意見，有任何不爽針對我一個人就好，不要針對我家人，不管找不找的到自由時報 ・ 1 天前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
館長駁爆料反咬遭勒索！連三天直播「抖內逐日遞增」 驚人6位數曝光
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長（陳之漢）近日遭成吉思汗元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，多項指控包括館長介入他人感情、性...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
亞馬遜大裁1.4萬人！工程師收通知 忍不住崩潰痛哭
亞馬遜大裁1.4萬人！工程師收通知 忍不住崩潰痛哭EBC東森新聞 ・ 5 小時前
館長認了！公司虧損「好幾個億」：我這棵大樹隨時會倒
網紅館長陳之漢日前被元老級員工「大師兄」李慶元大爆料，15日他曝光錄音檔，館長向眾人透露公司財務狀況，「虧損得非常嚴重，可以說是幾乎快倒閉的狀態」，最後館長悲嘆，「我一個人燃燒我的生命在照亮所有人，而且我也發現公司很多人只能同甘而不能共苦」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前