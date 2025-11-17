李慶元慘翻車！館長怒公開「勒索、霸凌」時間軸

娛樂中心／李明融報導

網紅「館長」陳之漢日前遭「成吉思汗健身俱樂部」前員工「大師兄」李慶元與、公司總監吳明鑒與高階主管「小偉」直播爆料，指控館長多年前涉嫌職場性騷擾，投資黑幕等多項問題。對此，館長連3天直播公開駁斥，指控3人滿嘴謊言，反爆料過去多年以來「勒索、霸凌」黑歷史，並公開李慶元借錢的對話紀錄截圖，痛心表示「十年兄弟得寸進尺」。





館長公開大師兄「勒索、霸凌」時間軸！痛批12年情分全敗：整天領錢不做事

館長開直播公開李慶元勒索對話紀錄，痛批12年情誼遭踐踏。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長失望表示，當出為了這3人想盡辦法維持公司的工作氣氛卻慘遭反咬。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長16日在直播中痛批李慶元、吳明鑒、小偉「毀滅式爆料」背後目的竟是因為要不到錢翻臉，他不滿表示這3人滿嘴謊話，恐嚇勒索長達好幾年，有時候是情勒，後面就直接恐嚇，館長解釋當初這3人因找他學拳相識，得知館長夢想是開一間健身房因此出錢情義相挺，在公司規模不斷擴大後，向館長主動提出拿回股份，「新莊館開到快林口館的時候，他們就一屁股坐在那了，然後每一間預售賺錢他們都要分，這大家都知道」，不做事之外，館長表示這3人每天不是打天堂就是看股票，讓公司的員工都看不下去「大胖就是看不習慣他們整天坐在那裡，你們可以去問他」。館長礙於認識多年的情誼，不希望影響公司氣氛，也不忍心開除，因此出錢幫李慶元開便當店，沒想到開了之後又不管了，接著館長想到李慶元有經營雞蛋糕副業，因此出資550萬又開了一間蛋捲店，另外遭指被性騷擾的小偉，館長表示「小偉薪水8萬啦！開奧迪啦！整天坐在那邊玩遊戲、看股票啦！」，吳明鑒同樣也是「老婆、小孩也都領我薪水，3個人3台車啦，這些人加起來5台車啦，我就這樣養他們養了12年，館長夠義氣了吧？」。

館長怒揭3人的黑歷史，揚言若不還錢法院見。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）

館長透露，約2、3個月前，對方以買車、領薪水未被批准為由提出威脅，揚言公開他的性騷擾指控，一邊又提出借錢請求，由於公司出款需要簽名，因此館長請公司會計打給李慶元，請他到公司簽名，代表錢是他拿走的，但李慶元不願意，繼續出言恐嚇，館長更痛批3人在公司內部曾對同事大吼大罵、吐檳榔汁、砸煙灰缸，導致多名員工被迫離職，「全公司都討厭他們」。他表示多年來替對方處理外界爆料、善後無數，如今心已死決定全面「資源回收」，不再讓對方予取予求。館長強調，目前已委任律師與李慶元聯繫，手上握有完整證據與人證，若對方不還錢，「法院見」。

原文出處：館長公開大師兄「勒索、霸凌」時間軸！痛批12年情分全敗：整天領錢不做事

