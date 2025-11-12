李拾壹找暗黑女神加持MV 東尼大木親吻前先刷牙趣味十足

李拾壹（中）與美園和花、東尼大木上演一段色氣十足的「直笛演奏」。（SUBYUB提供）

來自香港的創作歌手李拾壹近期推出全新單曲〈中長髮男〉，靈感源自他疫情期間無法理髮，只好留長頭髮的生活日常，透過歌曲傳達自在快樂的生活態度。為了呈現幽默與歡樂，他特地前往東京拍攝MV，找來日本AV界重量級男優「暗黑周杰倫」東尼大木與女優美園和花共同演出，3人在鏡頭前帶來不少爆笑與驚喜橋段。

MV中，美園和花扮演李拾壹的妻子，兩人十指緊扣、相擁互動，親密畫面讓他緊張直呼：「我會不會被全天下的男人怨恨？」東尼大木則在劇情中直接向李索吻，成為MV高潮之一。李拾壹笑說：「拍攝時他一直唱周杰倫的歌逗我笑，親吻前還刷好牙，突如其來的親吻讓我感到很奇妙，也算初體驗演AV的感覺。」

廣告 廣告

東尼大木一直唱周杰倫的歌逗笑李拾壹。（SUBYUB提供）

李拾壹回憶拍攝過程表示，與兩位AV演員對戲既緊張又好玩，東尼大木時而逗笑、時而掌控氣氛，讓他完全融入角色；美園和花專業又親切的表現，也讓現場充滿笑聲與挑戰。他形容這次合作「像上了一堂完全不同的表演課」。

〈中長髮男〉已於11/11數位發行，MV以幽默又帶點色氣的日常互動為亮點，明年1月將收錄於李拾壹新EP《男》中，預告將帶來更多與「男」相關的創作故事。

更多鏡週刊報導

男偶像終歸走到演男男劇這一步？ NCT DREAM JENO、JAEMIN化身棒球少年

黃明志捲謝侑芯命案！吳宗憲「才和2人一同工作」：心裡蠻難過的

李千娜曝與老公「為輪班制夫妻」 親分享育兒經：不該用父母期待框限孩子發展