李拾壹遭東尼大木無預警索吻！ 爆料「拍攝時一直唱周杰倫的歌逗我」

記者林政平報導／ 香港創作歌手李拾壹從選秀節目《聲林之王3》發跡，新歌〈中長髮男〉以自己的髮型變化為靈感，唱出男人在頭髮長度之間找到心靈富足與自在快樂的心境。他笑說，歌曲靈感源於疫情期間的突發狀況：「那時候在台灣找不到設計師剪頭髮，就乾脆讓它自然留長，沒想到意外開啟了許多新鮮的生活體驗。」

這首輕快又帶點幽默的歌曲，李拾壹遠赴日本東京拍攝MV，還邀請到男優界傳奇「東尼大木」與女優美園和花助陣，共同演出一場極具「色氣感」的直笛對戲。拍攝現場笑料不斷，東尼大木甚至在鏡頭前主動向李拾壹索吻，讓他當場傻眼，大呼：「以後不知道該怎麼看東尼先生的作品了！」

廣告 廣告

談起這次合作，李拾壹坦言自己事前剛好看了Netflix實境節目《接吻生死戰》，對成人片演員略有印象，但真正合作後仍感震撼：「他們真的隨時都能進入『備戰狀態』，就算只是單純的劇情，也能散發那種專屬的『色氣』，跟他們對戲真的太好玩了。」

他笑說，與兩位「大神」對戲雖緊張卻收穫滿滿，「東尼大木先生非常會帶氣氛，拍攝時一直唱周杰倫的歌逗我放鬆，甚至在親吻前還特地刷牙準備，只是那一下太突然了，被他親的瞬間真的很奇妙，心想：原來這就是AV的臨場感啊！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導