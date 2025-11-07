李政宰合體林智妍！相差18歲《討厭的愛情》共譜喜劇羅曼史

李政宰與林智妍主演的韓劇《討厭的愛情》以記者與演員間的矛盾喜劇羅曼史贏得觀眾芳心。雖然兩人相差18歲的組合一開始被質疑缺乏CP感，但憑藉精湛演技逆轉觀眾印象，開出5.5%的亮眼收視率。同樣受到關注的還有池昌旭與都敬秀主演的《操控遊戲》，透過冤案與復仇的戲劇張力，吸引大量觀眾追劇，成為近期話題焦點。

李政宰新作品《討厭的愛情》飾演演員。（圖／翻攝自CJ ENM IG）

在《討厭的愛情》中，李政宰飾演的角色「姜弼久」是一位表面帥氣、以正直警察形象深植人心的演員，但私下卻極度渴望演出浪漫喜劇，形成有趣的反差。這部影集描述記者與演員之間的矛盾與交鋒，兩位主角在劇中擦出相差18歲的愛情火花。

關於這次的合作，李政宰在節目中透露，是林智妍主動推薦並提議與他合作。他表示這部作品可以說是由林智妍所安排促成的。由於兩人18歲的年齡差距，網友起初直呼沒有CP感，但新劇播出後，觀眾態度完全逆轉，該劇更開出5.5%的收視紅盤。

池昌旭在剛入獄悽慘而絕望的樣子令人揪心。（圖／Disney+提供）

另一部備受矚目的韓劇《操控遊戲》則由池昌旭搭檔都敬秀主演。劇情圍繞著因冤案而起的復仇故事，池昌旭在劇中飾演一個被誣陷的無辜者，都敬秀飾演神祕反派人物，策劃了整個陰謀。被關進監獄的池昌旭瞬間黑化，從模範公民變成復仇者，誓言要揪出幕後真兇。這部充滿戲劇張力的作品讓觀眾看得欲罷不能，同樣收穫了不錯的播出成績。

