李政宰遭盜用換臉！粉絲遭騙走千萬 女星竟有「AI分身直播」崩潰：我明明在家

近期全球多名演藝人士成為人工智慧（AI）詐騙的受害者，引發社會高度關注。韓國知名演員李政宰因《魷魚遊戲》再度翻紅，竟在交友軟體上被冒名詐騙，導致民眾損失高達5億韓元（約1千多萬台幣）。此外，韓星李伊庚也遭AI技術盜用照片製作假聊天紀錄，而中國女星溫崢嶸更被發現同時間在多個平台「分身」直播帶貨，實際上全是AI換臉或盜用影片所為，讓她本人大感震驚。這些案例顯示AI技術已發展到真假難辨的程度，提醒大眾必須提高警覺。

韓星李政宰被AI換臉進行交友詐騙。（圖／翻攝韓網）

廣告 廣告

隨著《魷魚遊戲》在全球暴紅，李政宰成為國際知名演員，他的知名度卻被不肖分子利用來進行詐騙。近期有詐騙集團在交友軟體上盜用李政宰的照片，甚至放上身分證照片，以極高的擬真度冒充他與受害者聊天，還會甜蜜地稱呼對方為「老婆」，最終騙取高達5億韓元的金額。這類利用AI技術的愛情詐騙手法對民眾造成了嚴重衝擊。

除了李政宰，演員李伊庚也淪為AI詐騙的受害者。有心人士利用AI技術盜用他的照片，製作假的聊天紀錄，散布他經常傳送不當訊息給不同女性的謠言，嚴重損害其名譽。面對這樣的情況，李伊庚已透過官方管道訴諸法律，尋求解決方案。律師表示，這類案件可以考慮以詐騙罪、名譽毀損罪等罪名處理，但為了有效解決問題，有必要透過立法等方式進行整頓。

女星溫崢嶸同時出現在好多個直播，本人都傻眼。（圖／翻攝微博）

中國女星的溫崢嶸遭遇更為離奇。她被粉絲發現同一時間在多個平台進行直播帶貨，而且每個「分身」的妝髮造型各不相同，卻說著相同的話語推銷不同產品。溫崢嶸表示：「有一天我看見我沒有在直播，然後我拍完戲回到家中，正好看到我自己在直播，我一進去就說你是溫崢嶸，我是誰，我一下就被拉黑了。」她透露自己共被假冒高達60多次，讓她本人也感到十分震驚。

面對日益精進的AI換臉技術，溫崢嶸提醒粉絲要特別注意帳號是否為官方認證，並核對粉絲數和關注列表來辨別真偽。這些案例都顯示，在AI技術已達到真假難辨的今天，大家必須更加謹慎，因為「眼見不一定為憑」，民眾需要擦亮眼睛，避免落入詐騙陷阱。

更多 TVBS 報導

竹聯幫「王牌女騙子」詐空軍440萬 網戀SOP、手法曝光

太子集團3人被收押！收到北檢勘驗公函 開走7超跑涉滅證

領錢買黃金被當詐騙！男遭銀行報警「困4小時」 才領到錢

臉書粉專永久停權 四叉貓遭檢舉悲喊：我才不是詐騙

