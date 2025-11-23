李敏勇新書分享會 柯志哲與談 (圖)

37歲女星林映唯年初被交往三年多的富二代男友Richard求婚成功，兩人21日正式步入婚姻殿堂， 現場星光熠熠，不少大咖藝人皆到場獻上祝福，其中女星賈靜雯更擔任證婚人，林映唯感性表示：「賈姐把我當成自己的女兒。我因為父母都不在了，她也在某種程度上成為代表我這一方，給我陪伴、支持，還有最真心的祝福。」

中天新聞網 ・ 1 天前