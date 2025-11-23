李敏勇書寫柯旗化 盼台灣人記住被極權窒息的名字

（中央社記者邱祖胤台北23日電）國家文藝獎得主、詩人李敏勇新作「柯媽媽：小說柯旗化」，刻畫已故政治受難者、台灣民主前輩柯旗化的一生，李敏勇表示，希望透過歷史小說的書寫，讓台灣人記住這些被極權窒息的名字。

新書發表會今天在台北獨立書店「左轉有書」舉行，與談人包括柯旗化之子柯志哲，以及詩人、翻譯家邱振瑞。

柯旗化上個世紀兩度以思想犯入獄，人稱「柯媽媽」的蔡阿李決心要守護一切，獨自拉拔3個年幼兒女，並經營第一出版社，發行柯旗化撰寫的英語教材。

李敏勇表示，他有多次深度訪談柯家的機會，「柯媽媽」曾提到去綠島面會柯旗化的經驗，從高雄搭船到台東再到綠島，沿路暈船嘔吐，過程十分辛苦。一次獄方刁難不讓兩人相見，「柯媽媽」揚言要死在綠島，獄方才安排兩人在遠處遙遙相望，彼時還下著濛濛細雨，場面淒涼，「柯媽媽」坐船回程路上一直想跳海。

柯志哲則談到母親的堅強與溫柔，小時候一直騙他們兄弟姊妹，父親是去美國留學，暫時不能回家，只能透過書信往來。直到國小6年級看到母親忘了收好的判決書，上面寫著「柯旗化等一干叛亂犯」字樣，心中大感震撼，母親才說出真相，並告訴子女「你們要相信爸爸不是壞人，他是做對的事而觸怒政府」，母子相擁痛哭。那個暑假母親就帶全家去綠島看爸爸，全家人在監獄「團圓」又哭成一團。

柯志哲表示，父親一生受苦甚多，沒有做過的事就堅決不認，而獨裁主義者最怕的就是這種人，一定要下馬威，「就是這種個性讓他受苦」。他感謝李敏勇將父親、母親的故事訴諸文字，「我們一定不能讓這樣的悲劇再發生，不能讓白色恐怖在我們的社會再發生，不要讓獨裁政權進入台灣」。

李敏勇表示，歷史小說書寫的是真實人物，透過虛構的情、景、境，喚起民眾對這些戰後被窒息名字的認識，從而透過國民文化意識的覺醒，追求理想國家的建構。

李敏勇的歷史小說計畫，今年除了書寫鄭南榕「火鳥的聖歌」、柯旗化「柯媽媽：小說柯旗化」，後續將出版林義雄、蔡焜霖、辜寬敏、蔡瑞月等更多人的故事。（編輯：張雅淨）1141123