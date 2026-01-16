李敏獲選傑出校友：能選出與政府作對的人，是清華大學的驕傲

清華大學原子科學院於官網公告，清華大學榮譽退休教授李敏獲選為2026年清大第27屆傑出校友。（取自清華大學原子科學院）

清華大學原子科學院於官網公告，清華大學榮譽退休教授李敏獲選為2026年清大第27屆傑出校友。談及感想，李敏直言，能夠當選的原因，是他發起「以核養綠」公投，展現對社會的貢獻，而清大傑出校友遴選委員會能選出與政府公然作對的人為傑出校友，也是清華大學值得驕傲的地方。

清大原子科學院表示，李敏校友戮力於教學、研究與校務行政發展，捍衛專業，為台灣能源政策尋求出路，卓然拔萃，對母校與社會多所貢獻，足為楷模，榮獲傑出校友，實至名歸，全體師生表達恭賀。

廣告 廣告

李敏則在臉書發表感言，他表示，1973年10月第一次踏入清華園；1979年6月完成學碩士學位離開；1989年2月回母校任教；2025年2月退休。能夠跟清大結緣，是他最大的福氣。回首在清大的36年職涯，歷任教學與行政單位的主管，也榮獲三次傑出教學獎，一次傑出導師獎，兩次傑出產學合作獎的肯定，也在民國2024年獲得教育部師鐸獎。

「歷來『以教育是我的事業，核能是我的專業』自許。」李敏提到，2018年忍受不了假環保團體對核能指鹿為馬的誣蔑，以及民進黨政府的倒行逆施，邀請核能界先進，發起「以核養綠」公投，廢除《電業法》中「非核家園」期程的條款，訴求以發展核能維護地球生態的綠。

李敏指出，在一群志工的協助下，公投案通過，但政府的冥頑不靈，並未改變錯誤的能源政策，可是公投案已經成功地改變社會反核的氛圍。七年過去了，政府尚未明確宣示要重新使用核能，「革命尚未成功，同志仍需努力」。

李敏說，今年適逢新竹清華在台建校70周年，遴選的傑出校友共有八位，比非整數年大概多了一倍。這次能夠以他捍衛專業的努力與績效，獲得清華大學傑出校友的頭銜，是他最大的榮幸。

更多中時新聞網報導

A-Lin傳明年初唱進大巨蛋

教師1月25日上街 促廢校事會議

澳網》接發球落空 周杰倫澳網1球快閃