李敏鎬「半裸視訊照」真相曝光！ 韓網憂朴春身心：治療刻不容緩

朴春特地P圖營造與半裸的李敏鎬視訊的假象。翻攝IG@newharoobompark

韓國女團2NE1成員朴春（Bom）再度cue中「假想老公」李敏鎬！朴春15日突然更新IG，將李敏鎬10年前的舊照，與自己的照片做合成，營造出半裸的李敏鎬與她視訊通話的假象，照片一出再度衝上韓網熱搜，不禁留言寫下，「治療刻不容緩」、「朴春真的沒問題嗎？」、「好擔心朴春」。

8月已因健康因素全面停工的朴春，上月初先是大動作取消關注IG聯絡人，包括退了2NE1其他成員的追蹤，上月底還對前老闆「YG娛樂」總製作人梁鉉錫喊告，指控梁鉉錫「詐欺侵占」，隨後被所屬D-Nation澄清並未正式提告。但在網路上動作頻頻的朴春，卻對李敏鎬情有獨鍾，目前IG仍追蹤著李敏鎬。

朴春再出招！P圖示愛「老公」李敏鎬

朴春曬出的李敏鎬半裸照，是李敏鎬10年前PO出的舊照。翻攝IG@actorleeminho

朴春15日更突然翻出李敏鎬2015年拍下的裸上身照片，特地將李敏鎬的照片與自己畫著濃妝的照片做合成，試圖營造出兩人正在視訊通話的假象，並配圖寫下「朴春♥李敏鎬」，再度引發外界譁然。

朴春在PO出與李敏鎬的合照後，更新在楊平家中休養的照片。翻攝IG@newharoobompark

因為朴春早在去年9月起就不停自稱李敏鎬是「我老公」、「真心是老公」，讓李敏鎬的經紀公司不堪其擾，在今年2月正式發聲，強調與朴春「沒有私人交情」。沒想到朴春日前再度P圖向李敏鎬示愛，雖然被網友炎上後已火速刪文，仍讓網友與粉絲再度憂心朴春的身心狀態。



