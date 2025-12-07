李敖書房明年將拆！ 昔催淚瓦斯、手稿首曝

李敖兒子李戡。（圖／TVBS）

已故文壇大師李敖的書房即將面臨拆除，其兒子李戡首度開放民眾參觀這處位於台北敦南豪宅的珍貴空間。李敖一生著作超過百本，參與政壇並曾角逐立委、總統選舉，留下豐富的文化遺產。李戡帶領媒體走訪書房，展示了父親的上萬藏書、珍貴手稿、立法院時期使用的催淚瓦斯等歷史文物，以及記錄李敖一生思想與行動的各類出版品。由於都更計畫，這處承載豐富歷史記憶的書房將於明年七月拆除，未來如何保存與展示尚待規劃。

李敖兒子李戡。（圖／TVBS）

在這間即將因都更而拆除的「李敖書房」中，李戡重新佈置了父親當年的叢書，向大眾展示這位文壇大師的智慧結晶。書房內陳列著李敖的經典著作，包括紅皮版的大全集、簡體版作品，以及戴墨鏡年輕版的李敖自傳。李戡表示，2018年就已出版了三本相關著作，從自傳到回憶錄，完整記錄了父親的生平。

書架上還珍藏著黨外時期的重要出版品，其中第一期便是鄭南榕訪問李敖的內容。更有李敖擔任總監、陳水扁擔任社長的刊物，以及陳水扁贈送的請柬。書房中還保存著李敖2006年擔任立委時，為阻擋軍購在委員會中使用的黃底黑瓶催淚瓦斯，以及2000年選總統時的紀念礦泉水，這些都是珍貴的歷史見證。

李敖昔日在立法院噴的催淚瓦斯。（圖／TVBS）

李戡透露，時任台北市長的馬英九，曾造訪李敖位於東豐街二樓的書房。書房中還有李敖早年的史料，包括大學時期的日記和首次曝光的手稿，一旁還擺放著高中時期的數學考卷，以及詩友贈送的書籍。

作為台大歷史系畢業生的李敖，曾為教授抱不平，並在書上親筆寫下「小心眼的台大」字樣。李戡認為，「李敖」二字就像是被打壓的關鍵字，他感謝在台灣過去有實際行動支持父親的人們，因此能夠預約參觀。近期，親民黨主席宋楚瑜與女兒也前來參觀，李戡表示他固定每年都會拜訪宋楚瑜，並發現能與他討論的話題非常豐富。

李敖寫上小心眼的台大。（圖／TVBS）

面對明年七月即將到來的都更拆除，李戡坦言目前尚未決定如何處理這上萬本藏書。他表示不認為現階段去尋找一個地點，複製一比一的李敖書房會成功。至於未來要用什麼方式呈現這些珍貴文物，還需要更多時間考慮和規劃。

