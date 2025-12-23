李文儀、江宏恩捐鞋救助非洲！高毓璘要兒送出心肝寶貝

江宏恩（左起）、謝承均、李睿紳（右起）、馬幼興響應「舊鞋救命」活動。（三立提供）

三立新聞主播李文儀、朱培滋、高毓璘、黃家緯、相振為等及舊鞋救命協會創辦人楊右任今（23日）出席「三立ESG無國界 同心鞋力到非洲」 活動，江宏恩、謝承均、亮哲、林佑星、羅巧倫、演員培訓的新星演員們等人，也在藝能事業部黃毓棠副總的響應下捐出百雙鞋。

高毓璘分享，這次捐贈活動讓她能帶著愛買鞋的兒子一起整理鞋櫃，同時向孩子說明這些物資能幫助誰、為什麼重要，「要捐出兒子一年多前穿過兩次的球鞋，他一直不願意捐那雙，後來給兒子看影片，他看後說好可憐，才答應捐出，送出時兒子還一直摸，就像送出自己的寶貝」。高毓璘認為，這不只是捐鞋，更是一堂讓孩子學會把消費轉化為愛心的生命教育課，既有意義，也讓鞋櫃「輕鬆又開心」。

新婚的朱培滋擔任活動公益大使，透露之前到過巴西當交換學生，她當時在貧民窟了解到沒鞋子穿是多麼不幸，因為很多病毒都是從腳入侵的，一雙好的鞋子，能讓他們走得更遠，暢行無阻，也更安全。朱培滋這次捐出十雙鞋，一起共襄盛舉，她表示這些鞋都具有回憶，自從結婚後，現在對這類關懷會更有感觸，「自己過得好幸福，能多做就多做一點。如果這些小朋友穿了鞋能平安長大，這些是一件好事。」

相振為（左起）、高毓璘、朱培滋、黃家緯、李文儀捐鞋、送愛到非洲。（三立提供）

李文儀透露，自己與「舊鞋救命」的緣分可追溯至8年前。她當時看到相關行動深受感動，便主動號召朋友捐鞋送往泰山倉庫，2023年前往非洲索馬利蘭出差，親眼見到因連年旱災造成上百萬難民流離失所，許多孩子赤腳行走在滿布碎石、甚至有毒蠍的泥土地上，一家近十口人擠在狹小帳篷中，一天僅能吃上一、兩餐，讓她更深刻感受到生活在台灣的幸福。

黃家緯2022年第一次踏上非洲馬達加斯加，當時跟著血鑽石的礦工一起深入地底20公尺，他記得當時只有他一個人穿鞋，覺得對他們很虧欠，「但只有我的一雙不可能捐，很慶幸公司跟舊鞋救命，三年後給我機會，我捐出著當時採訪穿的鞋，這次活動三立讓我的愛心加上百倍千倍，也彌補當年沒立刻捐鞋的遺憾。」

《消失的國界》資深文字記者相振為去年到烏干達採訪時，一件隨身的舊衣，穿過之後發現稍有破損決定在當地回收，隔天竟看見飯店服務員將那件舊衣洗淨整燙好，帶著來問說可不可以把衣服送給他，「在當地畢竟物資匱乏，我們想要汰換的舊衣舊鞋可能對有些地區的民眾來說，是珍貴的日用品，那時捐送衣服時好像也帶著這雙鞋出國採訪，所以就當成這次響應公司送鞋到非洲的一點心意。」

「舊鞋救命協會」創辦人楊右任表示，目前最迫切需求12歲以下孩童可穿著的鞋款，以具完整包覆性的鞋子為主，包含布鞋、球鞋、皮鞋、娃娃鞋、短靴等，鞋況須良好、鞋底具彈性、無破損。

