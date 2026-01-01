李文忠嘆：國防預算被擋、執政黨除叫罵外也該做些正事
[Newtalk新聞] 中國解放軍軍演剛結束，前退輔會副主委李文忠今（1）日對朝野有感而發說，台灣増加國防預算提昇自我防衛能力，理所當然。在野黨要想清楚，繼續阻擋總預算及國防特別預算，連討論的機會都不肯，國人怎麼看？怎麼想？執政黨也要想清楚，除了叫駡之外是不是也要為了預算過關做一些正面的事？
李文忠說，解放軍軍演結束，此次是針對賴清德總統、高苗首相及川普對台軍售，令人意外的是，演習宣稱「外線立體懾阻」，項目卻無反介入/拒止。
李文忠說，從軍事層面來看，這次軍演最令人矚目的是，火箭落點逼近我24浬鄰接區，是歷次軍演最接近台灣本島的一次，實際就是將我們當軟柿子吃。當局必須模擬當解放軍機艦越過我24浬線、10浬線時，以及飛彈、火箭砲越過24浬鄰接區、10浬領海乃至台灣上空時，我如何因應？
李文忠說，另一個令人矚目的是，軍演以遠程火箭取代相對昂貴的飛彈，還有無人機的角色。過去我們質疑M1A2T戰車、愛國者反飛彈系統佈署在東部、NASAMS飛彈、M109A7自走砲，絕非眨低其性能，但不符合不對稱及未來戰爭的需求。但願審查國防預算時，軍方及朝野有専業的辯論。
李文忠說，從政治層面來看，解放軍軍演一向伴隨認知作戰，這次海軍艦艇駛出港口便返航，幾無實質戰術對抗演練，還有合成無人機俯瞰台北101大樓等操作，明顯是以認知作戰為主軸，目的在針對國人期待和平，也就是對戰爭的恐懼，瓦解我心防。
李文忠說，面對北京混和統戰及軍事威懾的兩手，台北也要有多手：第一手是提醒國人認識北京的戰略及戰術作為；第二手是警惕大家辨識在地協力者的言行及目的；第三手是善盡一切努力展現對和平的追求，綠營宣稱和平卻對兩岸交流冷嘲熱諷，人民會看在眼裡，努力求和平而不可得，人民一樣會看在眼裡。
李文忠說，舉例來說，在野黨要求軍人加薪3萬是二項預算通過程序委員會的前提。這明顯遠反憲法「立法院不得為預算增加之決議」，實不可行。但要尋求解決之道並非沒有折衷的方法。譬如說，朝野協商國防人事支出増加總額不變，志願役每人加薪1萬~1萬5千元，其餘用在各項加給及軍人眷福利等方面，回應在野黨的主張也滿足照顧軍人的需要。
