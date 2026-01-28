李文忠逆風挺黃國昌的軍事採購條例：政府應正面看待

前退輔會副主委李文忠。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨團總召黃國昌提出軍購採購特別條例，預算減到4千億元，府院黨強力批評。但前退輔會主委副主委李文忠今(28)日表示，民眾黨很認真，遵守建案流程、明確採購項目、維持成本等，並滿足國會監督，他認為，政府宜應正面看待。而他也向在野黨呼籲，可以對政院版提出删除、删減或凍結，但連付委都不肯，國人如何了解？這無論如何說不過去！

李文忠表示，民眾黨很認真提出國防「特別條倒」版本，主張：1.遵守建案規劃流程，經過系統分析，提出成本效益分析，2.明確化採購項目、金額、籌獲期程、維持成本，3.強化不對稱的戰略邏輯，4.在各個階段滿足國會監督機制。至於為什麼總額上限從1.25兆下調到4000億，專業考慮為何不清楚。國民黨也考慮跟進提出版本，在該黨黨員中，退役將校濟濟多士，應該有能力提出更専業的建議。政府别無選擇允宜正面看待，希望能逐漸推進付委討論。

李文忠表示，本來現在不是提出特別預算的好時機，一則「疑川論」在民主盟邦風行包括台灣，二則朝野惡鬥不止，只有仇視、醜化、污辱，不見溝通、協調、妥協，三、老美因為軍工製造能量不足，部份軍售裝備延遲交付，四、軍方戰略清通能力不足。但台海形勢詭譎，中華民國面對愈來愈嚴峻而迫切地武力威脅，不能不嚴肅面對，建軍備戰。

李文忠表示，在野黨及各界提出許多好問題，譬如：1.提出特別預算的正當性及必要性為何？2.滿足台海防衛戰略構想嗎？3.吻合不對稱需求嗎？4.美國政府內部的程序走完了嗎？

李文忠表示，以上都是在委員會階段朝野應該好好大辯論的議題，當然可以據此删除、删減或凍結，但連付委都不肯，國人如何了解？這無論如何說不過去！

李文忠表示，美國國防部「國防戰略」清楚宣示:「美國並無義務在各處獨自採取行動肩承重任。」如果連美國、北約、日、韓的國防預算都在往GDP 5%邁進，面對最嚴重敵情威脅的台灣仍沈溺於無止境的對抗，國防預算停滯不前，傷害國家生存及安全的責任，在野能承擔得起嗎？當然也要提醒政府，川普很難搞，他的要求很簡單，台灣內部的問題自己搞定。

