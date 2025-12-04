李文忠：執政者與多數群族失去傾聽同理、反配合北京分化我們

前退輔會副主委李文忠。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於軍人與眷屬對民進黨與台獨的敵意，前退輔會副主委李文忠今(4)日反省，一方面是黨國教育影響，藍綠嚴重對立、各自在同溫層取暖，但最根本是綠營完全否認、貶低他們的記憶及情感。他還說，「我們失去了執政者及多數族群應有的傾聽和同理，然後繼續無止境的對抗，撕裂台灣，繼續從不同方向配合北京分化我們內部的策略。這使得他在榮民、退軍做的工作沒有作用」。

李文忠表示，昨天應邀參加中央軍官校友總會年度大會，今年氣氛熱絡，光海家班就來了6位退役上將。很感謝的是這種場合，常常有許多不認識的人來向他致意；一年半來，在山間路邊捷運上，常常有人在山徑上交會又轉身回來，有人騎脚踏車停下來，有人在捷運上猶豫一下子然後向我致謝，原來他(她)是榮民榮眷，慚愧的是這其實是主委領導下同仁及義工幹部的teamwork，也許是他(她)們對綠營刻板印象下的反差吧。

廣告 廣告

李文忠說，八年在退輔會工作以來，他對榮民榮眷及不具榮民身份職業退伍軍人的了解是，他(她)們忠於國家，深受黨國教育薰陶，立場偏藍，思維保守，但接受民主憲政及選舉的結果，愛台灣，珍惜現狀，在社會每個角落勤奮工作。

李文忠說，他不能理解的是，他(她)們對民進黨及台獨的誤解乃至敵意，慢慢懂了，一方面是黨國教育的影響，不幸地是藍綠嚴重對立，各自在同温層取暖，加上短影音時代的興起…，最根本的因素是，綠營完全否定、貶低、跳空他(她)們的記憶、感情、價值，包括中華文化、中華民國、兩蔣統治、兩岸和平以及部份人對中國的感情，孰可忍孰不可忍？所以民進黨才是眼前的敵人。當然這裡有太多的誤解，化解同理就是我的工作。

李文忠說，同樣不能理解的是，綠營對他(她)們也滿是誤解及排斥，他(她)們可是戌守台海八十年，退下來在每個角落繼續貢獻吔!他(她)們可是執政治下的國軍及榮民吔。

李文忠說，很快他也懂了，綠營很多人還活在解嚴前被壓迫的時代，也活在同溫層裡；最重要地是，中共的威脅是真實存在且加劇，藍營對中取向與他不同，其中少部份人間有舔中媚共言行，孰可忍孰不可忍？我們失去了執政者及多數族群應有的傾聽和同理，然後繼續無止境的對抗，撕裂台灣，繼續從不同方向配合北京分化我們內部的策略。這使得他在榮民、退軍做的工作沒有作用。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

115年度總預算至今未付委審查 政院：影響國人民生籲速審

管仁健觀點》鄉民們請幫國民黨協尋「電鍋鬼阿嬤」