李文忠：蔣經國是個了不起的人、帶領國家在艱難中前進

「懷念經國先生」音樂會13日於台北市大安森林公園舉行，前退輔會副主委李文忠致詞 圖：李文忠提供

[Newtalk新聞] 故總統蔣經國於 1988 年 1 月 13 日過世，前退輔會副主委李文忠昨（13）日在「懷念經國先生」音樂會表示，面對中共謀我日亟，統戰、分化無所不用其極，台灣內部必須和解、團結，和解之道團結之道首先必須理解、尊重、接納不同的記憶、感情及價值，請自公平評價兩蔣功過開始。

李文忠表示，昨天下午到大安森林公園參加「懷念經國先生」音樂會，主辦單位一定要他上台講幾句話。他說：他與台下各位不一樣，他是在學生時代參加學運對抗蔣經國的人。經國先生過世 38 年後回頭看，是一個了不起的人，了不起在平凡，了不起在艱難中帶領國家前進，希望台灣有更多這樣的領導人。

李文忠說，「我來說幾件我認為了不起的事」：

第一、他一輩子的職志在跟隨老先生打回大陸去，或繼承遺志統一中國。但他晚年說自己是台灣人，落葉生根。他當家時特意拔擢本省籍精英如謝東閔、李登輝等人，將中華民國的根基深植於這塊土地。

第二、他早年是白色恐怖的執行者，晚年宣佈解嚴、開放報禁、容忍民進黨成立、推動政治改革包括處理萬年國會，開啟後來李登輝民主改革之路，以今日之我改昨日之我。

第三、他宣佈三不：不接觸、不談判、不妥協，但不忍老兵思鄉情却，開放大陸探親。

第四、他堅決反共，今天中國的情況已大不相同，但中共本質不變，故他當年的讜論仍歷久彌新，值得國人特別是國民黨人深思。

李文忠說，面對中共謀我日亟，統戰、分化無所不用其極，台灣內部必須和解、團結，和解之道團結之道首先必須理解、尊重、接納不同的記憶、感情及價值，請自公平評價兩蔣功過開始。

