李文忠：藍白擋總預算跟綠大罷免一樣「犯傻」、軍人加薪不能妥協嗎？

[Newtalk新聞] 對於今年度總預算案，因政院沒有依法編列 3 萬元軍人加薪等，藍白不願審查此預算案，前退輔會副主委李文忠今 ( 10 ) 日批評跟民進黨推大罷免一樣「犯傻」。以軍人加薪為例，加薪 1 萬~1 萬 5 千元，大幅増加各項加給，大幅增加軍人眷福利，然後由行政院提案不就解套了嗎？重點不在上述方案，在妥協及解決事情的心態。

李文忠說，本週有機會與幾位藍白陣營說的上話的人碰面，他們談到目前的政治僵局如何解套？我的意見是：總預算及國防特別預算擋在程序委員會，連討論的機會都不肯給，這不是跟民進黨推大罷免一樣犯傻嗎？都在討好同溫層，都在推開中間選民，人民不一定懂但會同意嗎？stupid！

李文忠說，藍白營振振有辭，先依法編列軍人加薪 3 萬元及退休公教回溯再說，人民聽不懂，懂得人會同意嗎？立法院不得為增加預算之決議，憲法法庭也已釋示，以法律形式通過也不可以，否則就變成立法治國，能行嗎？行政-立院有爭議，那就交付憲法法庭裁判，憲法法庭裁判的結果很清楚。

李文忠說，政治是妥協的藝術，妥協之道我早說過了。以軍人加薪為例，朝野恊商：軍人加薪 1 萬~ 1 萬 5 千元，大幅増加各項加給，大幅增加軍人眷福利，然後由行政院提案不就解套了嗎？重點不在上述方案，在妥協及解決事情的心態。

李文忠說，先提先贏，先提恐怕得罪同温層，是麼？先提並著手處理才能讓國家前進，也就滿足多數選民的期待，爭取中間選民的心不是麼！

