李文忠：藍白要羞辱賴清德 不出席彈劾審查合情合理

前退輔會副主委李文忠。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院全院委員會昨日邀請總統賴清德出席彈劾審查遭拒，藍白強烈批評。但前退輔會副主委李文忠今日表示，在野黨團提案彈劾總統，意在羞辱，在野黨邀請總統出席彈劾審查會也意在羞辱，依憲法增修條文及立法院職權行使法規定，被彈劾人並無出席的義務，總統選擇不出席符合法理情。

李文忠說，但執政黨團嘲笑在野不敢倒閣大可不必，因為這是當年修憲在面對憲政僵局解套機制嚴重的瑕疵。試想倒閣解散國會如果在野黨贏了也無涉政權更迭，有那一個政黨會犯傻呢？

李文忠說，另一方面，在野黨阻擋總預算、國防特別预算付委，整天搞這些有的沒的，立法院份內的正經事不幹，不斷逾越監督制衡的中線，不斷測試中間選民的底線，人民會同意嗎？傷敵多少不知道，但自己一定受重傷，有這麼傻的嗎？

李文忠說，最令人擔心的是，面對敵人謀我日亟，國内迫切地需要和解、團結，但藍綠白仍沉迷於討好同温層，訴諸仇恨政治、抹黑文化，不知伊於胡底。

