李文忠：3位認判決無效才是正解、應請在野推薦大法官

前退輔會副主委李文忠。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 司法院8位大法官陷入分裂，5名大法官將3名拒審大法官剔出總額後，宣判去年底立院三讀通過的憲法訴訟法違憲。但前退輔會副主委李文忠今(19)日表示，三位認為判決無效的大法官立場才是正解。他說，這本質上是政治問題，應政治解決，也就是少數執政要分享權力，包括請在野黨推薦部份大法官人選。

李文忠表示，在野黨同仇敵愾，痛責「反帝制、反獨裁、反專制」，宣稱聯手提彈劾、罷免及走上街頭，通通可以理解，也可以預見。朝野惡鬥更上層樓，不知伊於胡底，早已經不是茶壺裡的風暴，面對大敵當前，台灣怎麼好?人民怎麼辦？

李文忠表示，在野的訴求固然振振有辭，他只覺得好笑。不斷通過違憲違法的法律，憲法法庭宣布違憲乾脆將它癱瘓掉怎麼說？還口口聲聲憲政，好意思嗎？

李文忠說，傅崐萁不識字就算了，鄭麗文、黄國昌都是台大法律系的學弟妹，對得起教你(妳)的老師嗎？翁曉玲居然說出:「中華民國憲政史上最黑暗一天」，「憲法訴訟法」修正案通過那一天才是好嗎？真正可恥的是誰!

李文忠說，5位大法官宣告「憲法訴訟法」修正案違憲，3位大法官主張憲法法庭未依法組成，判決無效。他說，三位大法官的立場才是正解，但當釋憲制度被癱瘓，大法官無從行使憲法職責，權力分立的原則被破壞，明顯違背憲法意旨，身為憲政機關在此極端且不得已的情況下，尋求自救之法或為途徑。

李文忠說，嚴格來說，這本質上是政治問題應該從政治上解決，也就是少數執政要分享權力，包括請在野黨推薦部份大法官人選。國會多數則在合憲合法的前提下最大程度通過所欲法案，國家重回正軌。

李文忠說，根本解套之道還是民意裁判：

第一項倒閣解散國會，這不切實際，依現行憲法，倒閣無涉政權，在野黨沒那麼傻，這是憲法瑕疵，毋須嘲諷。

第二項就是定期選舉，地方選舉是期中考，2028大選見真章。朝野都要想想人民怎麼看，怎麼選？我真心相信，先退讓拿出辦法解決的一方才會得到人民的心。

