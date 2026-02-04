李文熙博士就任澎湖科大第九任校長 攜手縣府與成大共育人才、推動澎湖產業創新

李文熙就職國立澎湖科技大學新任校長。（澎科大提供）

國立澎湖科技大學新任校長李文熙博士就職典禮，於今（4日）上午10時，假該校海洋科技大樓國際會議廳隆重舉行。典禮現場賓客雲集，來自地方政府、學界、產業界及軍政單位之貴賓齊聚一堂，包括澎湖縣議會、各機關首長、多所大專校院校長與主管、產業界代表、校友，以及校內教職員工生，共同見證赤崁子弟返鄉，出任澎湖科技大學校長的重要時刻，典禮氣氛溫馨而隆重。

李文熙校長於就職典禮上，提出以頂大-科大攜手合作2.0共同「人才培育、產業創新、地方發展」為核心的治校理念，宣示帶領澎科大在少子化、產業轉型及AI 浪潮下，成為引領地方與國家發展的重要高教力量。

就職典禮前，澎湖科技大學先與成功大學、澎湖縣政府完成合作備忘錄（MOU）簽署，共同攜手推動地方治理、產業AI化升級與低碳永續目標；典禮中，並正式與國立成功大學簽署學術合作協議，透過校際交流、合聘師資與人才培育，整合學術研究能量；與產業鏈結資源。兩校與縣府的合作，整合學術研究能量與產業的鏈結資源，提供地方治理之建言，強化澎湖的競爭優勢與落實低碳樂活之願景。

新任李校長指出，面對少子化衝擊、企業缺工、產學落差及 AI 時代人才需求結構轉變，大學已不再只是知識傳遞者，而須轉型為結合「人才培育、產業創新與社會責任」的核心引擎。澎科大未來將積極推動「頂尖研究型大學 × 科技大學」的垂直合作模式，串聯研發、技術與製造，讓學術成果能實際回應產業與社會需求。

在人才培育方面，澎科大將透過跨校師資與學生雙向交流，讓學生在島嶼學習，也能與前沿科技與產業趨勢接軌，培養具實務能力與未來競爭力的人才。

作為澎湖唯一的國立高等學府，澎科大亦肩負大學社會責任，未來將結合縣府政策與頂尖大學研究能量，推動無人載具智慧科技、菊島觀光文化、海洋藍色經濟及AI數位轉型，讓澎湖成為創新落地的實驗場，促進在地就業與產業升級。

展望未來，李校長表示，將與全體師生攜手努力，朝向「成為澎湖在地人引以為傲的大學、對國家產業具實質貢獻的大學，以及讓師生築夢圓夢的大學」三大目標邁進，開創澎湖科技大學永續發展的新局。





