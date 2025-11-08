李斯特菌奪6命！ 醫揭「冰箱熟食」比生食更可怕

美國近期爆發李斯特菌疫情，已造成全美18州6人死亡、27人住院。婦產科醫師蘇怡寧特別提醒民眾，李斯特菌並非僅存在於骯髒或未煮熟的食物中，相反地，低溫且濕滑的環境反而是其最佳生存條件，冰箱內的冷藏熟食更可能成為危險來源。

李斯特菌不僅能在低溫環境中存活，更喜好濕滑環境，因此冰箱內的熟食不但沒有較安全，反而可能成為李斯特菌的溫床。 （示意圖／Pixabay）

蘇怡寧在臉書指出，此次美國李斯特菌群聚感染事件的污染源並非生食或海鮮，而是超市常見的義大利麵即食包。許多人誤以為只有不乾淨或生食才有感染風險，「不是喔，這就是一般家庭冰箱裡，看起來很正常的冷藏熟食」。

廣告 廣告

醫師解釋，李斯特菌不僅能在低溫環境中存活，更喜好濕滑環境，因此冰箱內的熟食不但沒有較安全，反而可能成為李斯特菌的溫床。冷切肉、義大利麵沙拉、馬鈴薯泥沙拉等看似乾淨的冷藏食品，反而需要特別留意。

蘇怡寧在臉書指出，此次美國李斯特菌群聚感染事件的污染源並非生食或海鮮，而是超市常見的義大利麵即食包。 （示意圖／Pixabay）

蘇怡寧特別提醒四類高風險族群需格外謹慎，包括孕婦、免疫力較弱者、年長者及新生兒，這些人感染李斯特菌的風險顯著提高。他強調，生魚片並非李斯特菌的主要來源，真正需要警惕的是已煮熟但長時間冷藏的食物。

「冰箱不是殺菌器，不要一直覺得只有生食可怕，其實有時候是熟食冷藏久了更麻煩」，蘇怡寧在臉書上表示。他建議民眾應在2至3天內食用完冷藏熟食，避免長期囤積，並且在食用前務必徹底加熱至沸騰，才能有效殺死可能存在的李斯特菌。

延伸閱讀

中颱鳳凰對流爆發中！暴風侵襲機率曝 3縣市首當其衝

MLB/賈吉五奪銀棒獎平隊史紀錄 洋基獲最佳進攻球隊殊榮

膽識實力並存！4生肖自帶「事業爆發體質」 一路開掛