李斯特菌奪6命！ 醫揭「冰箱熟食」比生食更可怕
美國近期爆發李斯特菌疫情，已造成全美18州6人死亡、27人住院。婦產科醫師蘇怡寧特別提醒民眾，李斯特菌並非僅存在於骯髒或未煮熟的食物中，相反地，低溫且濕滑的環境反而是其最佳生存條件，冰箱內的冷藏熟食更可能成為危險來源。
蘇怡寧在臉書指出，此次美國李斯特菌群聚感染事件的污染源並非生食或海鮮，而是超市常見的義大利麵即食包。許多人誤以為只有不乾淨或生食才有感染風險，「不是喔，這就是一般家庭冰箱裡，看起來很正常的冷藏熟食」。
醫師解釋，李斯特菌不僅能在低溫環境中存活，更喜好濕滑環境，因此冰箱內的熟食不但沒有較安全，反而可能成為李斯特菌的溫床。冷切肉、義大利麵沙拉、馬鈴薯泥沙拉等看似乾淨的冷藏食品，反而需要特別留意。
蘇怡寧特別提醒四類高風險族群需格外謹慎，包括孕婦、免疫力較弱者、年長者及新生兒，這些人感染李斯特菌的風險顯著提高。他強調，生魚片並非李斯特菌的主要來源，真正需要警惕的是已煮熟但長時間冷藏的食物。
「冰箱不是殺菌器，不要一直覺得只有生食可怕，其實有時候是熟食冷藏久了更麻煩」，蘇怡寧在臉書上表示。他建議民眾應在2至3天內食用完冷藏熟食，避免長期囤積，並且在食用前務必徹底加熱至沸騰，才能有效殺死可能存在的李斯特菌。
延伸閱讀
中颱鳳凰對流爆發中！暴風侵襲機率曝 3縣市首當其衝
MLB/賈吉五奪銀棒獎平隊史紀錄 洋基獲最佳進攻球隊殊榮
膽識實力並存！4生肖自帶「事業爆發體質」 一路開掛
其他人也在看
超市即食包恐丟命 美國爆李斯特菌群聚6死 醫喊4族群小心
美國多地爆發李斯特菌群聚感染，至少造成6人死亡，1名孕婦流產，原因是食用冷藏義大利麵即食包。婦產科醫師蘇怡寧指出，李斯特菌不是只存在骯髒食物或生食上的細菌，它喜歡在低溫、濕滑的環境，久放在冰箱裡的熟食，感染風險反而更高，孕婦、免疫力較弱者、年長者、新生兒都要特別小心。中時新聞網 ・ 11 小時前
美超市爆「李斯特菌群聚」釀6死 醫揭「4族群」高風險！
生活中心／王靖慈報導美國聯邦官員前陣子提醒消費者避免食用沃爾瑪（Walmart）和喬氏連鎖超市（Trader Joe’s）的某些義大利麵加熱即食包，因為這些產品可能受到李斯特菌污染。7日婦產科蘇怡寧醫師於臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發文，表示這次事件造成27名確診個案，目前至少6人死亡，其中還包含流產，並於文中指出病毒的危險，以及4大高風險人群。民視健康長照網 ・ 3 小時前
馬祖語國家語言生活節登場（1） (圖)
2025馬祖語國家語言生活節8日起連續2天在連江縣南竿鄉馬祖村舉行，在馬港街上並有市集展演，吸引民眾前往走訪。中央社 ・ 2 小時前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 4天做50例外科手術
（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）一群旅美的台灣醫師組成義診團，近日赴台灣友邦貝里斯為當地居民免費看診，4天看診2000人次，完成50例外科手術，洗牙及牙科手術221人次。中央社 ・ 5 小時前
蔣欣「為了套進禮服」2天沒吃！狂瘦14kg血淚史曝光 崩潰痛哭：不能讓人覺得我胖
「華妃」蔣欣的減重故事，藏著許多女明星的無奈。身高171公分的她，從62.5公斤瘦到48公斤，足足少了14.5公斤，近日走紅毯美得令人驚豔，實際上她減肥減到情緒崩潰，酒後哭著對經紀人說：「我必須把禮服穿得好看，不能讓別人覺得我醜、覺得我胖。」影片曝光後令粉絲相當心疼。姊妹淘 ・ 2 天前
羨慕！魏哲家喊今年紅包加碼 員工領2.5萬
[NOWnews今日新聞]真的好羨慕！台積電董事長魏哲家今（8）日宣布，今年一樣準備了一個小禮物，但今年不是一樣的數字，今年特別從每人發2萬元紅包，加碼到2.5萬元，同時，今年不只台灣員工拿，連世界各...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家:身體有點不舒服
財經中心／綜合報導台積電一年一度的運動會，輝達執行長黃仁勳也應邀參加，外界本來期待，看見到AI教父與台灣半導體教父張忠謀再次同框，但張忠謀卻臨時缺席，董事長魏哲家也在台上說到，今天有一點小遺憾，因為大家長、創辦人張忠謀，身體有一點不舒服，沒辦法一起參加運動會。主持人（2024）：「創辦人、Sophie還有我們的MC團隊。」去年才牽著夫人張淑芬，出席台積電運動會，台積電創辦人張忠謀，退休後，除了疫情停辦，從未缺席這場屬於台積電的家庭日。台積電董事長張忠謀（2024.11）：「運動會那天是我一年當中最興奮的一天，但是最嚴峻的挑戰就在眼前，我們已經真正的成為兵家必爭之地。」年年發表談話，鼓舞團隊士氣，但這位精神領袖，今年意外缺席。張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家：身體有點不舒服。（圖／民視新聞）輝達執行長黃仁勳vs.記者：「（Jensen你會見張忠謀嗎？）我會聯繫他，我一直在關心張忠謀。」記者vs.台積電董事長魏哲家：「董事長，大家很關心Morris的身體狀況還好嗎？，還好還好。」面對外界關心，台積電董事長魏哲家，態度低調，僅透露，張忠謀身體有點不舒服，無法參與，與張忠謀同框破局的黃仁勳，也表示會再找時間，聯絡張忠謀。台積電創辦人張忠謀（2025.7.10）：「（今天過的如何）很好很好。」張忠謀7月94歲大壽生日宴，大咖好友齊聚，在隨扈攙扶下向媒體揮手。（圖／民視新聞資料畫面）張忠謀最近一次出現在螢光幕前，是7/10在私廚慶祝94歲大壽，包含廣達董事長林百里、富邦董事長蔡明忠，苗豐強夫婦等大咖好友，都參與慶生，只是臨時缺席台積電運動會，難免讓人關心他的健康狀況。台積電董事長張忠謀（2017.03）：「（張淑芬）她完全控制我的飲食，我是一點都不挑的啦我是菜肉...（都吃）。」事實上，張忠謀的健康，有妻子張淑芬妻親自把關，飲食上嚴格限制油炸、辣等重口味食物，也從不熬夜，規律運動，但畢竟是台灣的半導體教父，身體出現任何狀況，都會被放大關心。原文出處：張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家：身體有點不舒服 更多民視新聞報導輝達黃仁勳下午飛抵台灣 直奔台南訪台積電3奈米廠盼在台北蓋漂亮的輝達總部！旋風訪台將見蔣萬安？ 黃仁勳回應了黃仁勳抵台南! 視察台積電三奈米廠 週六參加運動會民視財經網影音 ・ 1 小時前
存「骨本」趁年輕開始！從飲食到運動，醫教你5招預防骨鬆：這2類食物要多吃
「骨質疏鬆沒有明顯症狀，但往往一個小跌倒就造成骨折，尤其是脊椎、髖關節、橈骨與肱骨最常見，極可能造成行動力喪失，甚至臥床！」臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師陳昱彰指出，骨質疏鬆症是全世界僅次於心血管疾病的第二大常見疾病，卻常被忽視。他強調，除了熟知的「三高」（高血壓、高血脂、高血糖），現代人更應......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前
喊「2030年前癌症標準化死亡率降3成」 賴清德：難度很高才更值得努力
總統賴清德今（11/8）天下午出席第78屆醫師節慶祝大會，他在致詞時表示，癌症已連續多年位居國人十大死因第一名，近年來每年奪走超過5萬條寶貴生命，政府推動「癌症新藥基金」，協助需要新藥、但經濟較困難的病人，縮小治療落差，希望在2030年前將癌症標準化死亡率降低3分之1，「這是相當大的目標、難度很高，但正因不容易，才更值得努力。」太報 ・ 2 小時前
從秘密戀愛到公開同框！吳彥祖曬恩愛合照「超有夫妻臉」 15年婚姻甜喊：沒你活不下去
11月6日，男神吳彥祖在社群平台曬出與妻子Lisa Selesner（雷珊）的合照，兩人於美國SEMA車展首度共同工作，這是他們睽違23年再度合作，畫面一出立刻掀起熱議，網友直呼：「被甜到了！」姊妹淘 ・ 1 天前
側寫／不只台積電 成就黃仁勳的兩股力量
輝達執行長黃仁勳7日下午抵台，先到台南參觀台積電台南廠後在台南與台積電經營層共進晚餐，吃了些小蜜餞後隨即返回台北休息，參加今（8）日的台積電運動會並擔任致詞嘉賓，雖然他相當擔心台積電創辦人張忠謀的健康情形，但他在離開運動會場時受訪時已經說，會先聯繫張忠謀了解情況，再找時間探望。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 8 小時前
200萬年「冰河水」晶瑩剔透！他用杯子撈來喝 下秒就出事
醫師警告，冰河水雖看似清澈，其實可能藏有百萬年前的遠古微生物、梨形鞭毛蟲或動物排泄物。曾有男子直接喝未煮沸的冰河水，結果腹部立刻咕嚕作響。專家提醒，冰河水含有病原體或重金屬的風險極高，若不得已必須飲用，務必煮沸至少3分鐘，以避免嘔吐、腹瀉等健康危害。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
追妨害風化案攔錯人！女主持人遭包圍、搶手機 警致歉：執法過程符合規定
這名女主持人發文表示，當時她在車上突然被警察包圍，要求她立刻下車，手機還直接被拿走，3名警察圍在身旁，將她和同行友人分開詢問，「但我說什麼他們也都不相信，證件給他查，通通都說了，我說拜託你們調監視器！」女主持人提到，在一陣混亂後，她終於證明自身清白，「我原...CTWANT ・ 9 小時前
國3台南段金屬物品掉落 17車撞擊受損、4人受傷
（中央社記者張榮祥台南8日電）國道3號台南六甲南下路段昨晚發生不明車輛掉落金屬物品，造成沿途17輛自小客車撞擊受損，且發生4車碰撞，造成4人受傷，目前國道警察局還未查到肇事車輛。中央社 ・ 5 小時前
提升北市救護緊急量能 寺廟捐高頂救護車止血帶
（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市消防局今天表示，葫蘆寺為提升北市緊急救護量能，捐贈高頂救護車1輛給消防單位，並捐贈止血帶350條給北市警士林分局，同時進行年度繞境起駕，祈求國泰民安。中央社 ・ 7 小時前
分享歐洲商務艙遭酸「大谷翔平老婆還在用iPhone13」 鄭家純1句話嗆爆
「雞排妹」鄭家純近日在社群分享自己搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，沒想到評價商務艙的貼文意外引來網友酸言，有人留言：「看看人家大谷翔平的老婆還在用iPhone13，就你還在那邊炫耀。」對此，她幽默回應：「好，我會請我先生檢討為什麼他不是大谷翔平。」逗趣自嘲的回答，瞬間獲得萬名網友按讚支持。自由時報 ・ 9 小時前
以色列駐墨大使差點遇刺！以、美控伊朗意圖行刺 墨粉碎陰謀
伊朗與以色列互為死敵，雙方的交手也不局限於中東地區！英國《衛報》7日報導，美國與以色列雙雙指控，伊朗意圖暗殺以色列駐墨西哥的大使奈格爾 (Einat Kranz-Neiger)，所幸該圖謀為墨西哥政府及時瓦解。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
永靖鄉農會舉辦「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為行銷在地農特產品，發揚地方特色，永靖鄉農會今(8)日上午舉辦「幸福蔬果互傳媒 ・ 4 小時前
賴瑞隆參加大海開吃活動 呼籲用行動支持高雄漁產
記者吳文欽／高雄報導 民進黨立委賴瑞隆八日再度來到彌陀參加大海開吃活動，他表示，聽著…中華日報 ・ 4 小時前