李方艾美圍爐宴超澎湃外帶年菜開運金湯限量

▲迎接2026金馬年，台中李方艾美酒店端出「馬年食力派」除夕圍爐宴，超澎湃，訂席已有8成滿。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.5)

[NOWnews今日新聞] 迎接2026金馬年，台中李方艾美酒店端出「馬年食力派」除夕圍爐宴，同步推出限量外帶年菜「開運金湯」，內用、外帶合力搶攻圍爐商機。值得一提的是，李方艾美今年以全館三大空間同步圍爐形式，提供旅客從高空宴席、精緻自助餐到經典中式桌宴的多元選擇。

李方艾美酒店總經理吳宏一表示，樂美中餐廳經過菜色與服務調整後，除夕夜以『桌宴回歸』方式重新亮相，推出六人與十人桌宴，以經典中式與節慶寓意為核心，如籠仔糯米飯蒸蟹、日月魚火烔花膠筒雞湯、一品刺參吉品6頭鮑魚等豪華食材，希望支持樂美多年的老顧客，再重溫熟悉又升級的團圓滋味。此外，大年初一、初三至初六期間，特別推出小家庭桌菜與樂美饗宴套餐兩款方案，提供小家庭聚餐選擇。

▲李方艾美酒店總經理吳宏一，中餐行政主廚陳銘德攜手推荐除夕圍爐宴美味又澎湃。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.5)

人氣超高的高空宴會廳，將透過雙醬起司焗龍蝦、梅菜蔗筍富貴圓蹄與青蔥鮮露龍虎斑等寓意十足的菜色，打造氣派十足的十人及六人桌宴，並搭配 Live Band 演出與奇幻魔術秀，為跨世代家庭增添互動樂趣。同場加碼設置拍貼機與手寫春聯體驗區，將團圓與祝福化為實體紀念，讓親友留下「新年的第一張全家福」，此外還有摸彩助興。

新食譜全日餐廳以豐盛自助饗宴呈現節慶料理，從海鮮、燒烤、熱食到精緻甜點，賓客都能自由選擇搭配。除夕當日再享雙醬焗烤龍蝦與佛跳牆精緻位上的儀式感，搭配兩個用餐時段，適合小家庭或希望以輕鬆方式迎接新年的旅客。

▲外帶年菜方面，中餐行政主廚陳銘德親自監製限量「開運金湯」，以一鍋象徵「喝進好運」的金色湯頭掀起話題。(圖／記者金武鳳攝，2025.12.5)

至於外帶年菜方面，中餐行政主廚陳銘德親自監製限量「開運金湯」，以一鍋象徵「喝進好運」的金色湯頭掀起話題。陳銘德說，金湯湯底以上等土雞與滋補聖品日月魚慢火細熬數小時，為的是萃取出澄亮、溫潤、像家味般的金色湯頭，工序繁複，不得不採限量供應。

特別的是，主廚將台中家常特產「麻薏」製做成雲夻加入湯中，麻薏是台中人的味覺記憶，淡雅草本香氣融入濃郁金湯，除了提升湯頭層次，更寓意好運滾滾來，是今年最具地方感與創新精神的年菜亮點。主廚形容，當第一口湯入口，「就像喝到新年的第一份祝福」。即日起至 2026 年 1 月 15 日預購可享 85 折，新春氣氛提前升溫。

▲樂美中餐廳於除夕檔期限定回歸，提供十人桌、半桌及包廂方案，讓老饕重溫招牌團圓好滋味。（圖／業者提供）

吳宏一總經理表示，現代人已習慣飯店圍爐，減輕主婦負擔，所以圍爐宴開放訂席後，迴響熱絡，目前已有八成滿。為鼓勵賓客提前規劃，酒店推出早鳥優惠至 12 月 31 日止。凡預訂桌宴即贈精選紅酒；兩桌以上加贈英式雙人下午茶券，三桌以上再享九折優惠。

