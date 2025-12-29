李方艾美成寵物友善飯店毛孩以「賓客」入住

▲台中李方艾美酒店位於 24 樓的高空酒吧 PANO 24， 同步調整為寵物友善餐廳，旅客可攜帶毛孩一同用餐，（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 隨著毛孩成為家庭成員，旅遊型態也悄悄改變。台中李方艾美酒店今日宣布，2026年1月1日起加入寵物友善行列，毛孩不只能住五星級飯店，還能一起到 24F PANO 24、1F Latitude 24 用餐，房內也點得到寵物鮮食。李方艾美酒店表示，加入寵物友善行列，不僅回應市場趨勢，也重新定義五星級飯店的服務邊界——在這裡，被寵的不只是人，還有一路陪伴的毛孩。

對毛孩來說，旅行不該只是被帶著走，而是能真正參與、被好好款待的一段假期。看準這樣的市場期待，台中李方艾美酒店今日宣布，將於 2026 年 1 月 1 日起成為寵物友善飯店，讓毛孩不再只是陪同入住，而是能以「賓客身分」體驗五星級飯店的每一刻。

▲李方艾美酒店特別規劃寵物友善專屬樓層，客房內備有毛孩帳篷與睡墊、玩具與備品，（圖／業者提供）

走進專為寵物規劃的友善客房，毛孩一落地便能感受到與以往不同的貼心安排。房內備有專屬睡墊、小帳篷、防水墊與玩具，讓毛孩在陌生環境中也能迅速找到安全感。飯店特別規劃寵物友善專屬樓層與獨立動線，降低環境刺激，讓毛孩從抵達、入住到休息，都能維持放鬆節奏，安心享受假期。

不只住得好，毛孩在李方艾美也能吃得講究。飯店同步調整館內餐飲空間，將 24 樓高空景觀餐廳 PANO 24 與 1 樓 Latitude 24 打造成寵物友善餐廳，旅客可帶著毛孩一同入座，在城市高空或開放空間中共享用餐時光。

此外，客房餐飲服務也特別為毛孩量身打造。除了主人能享用送餐服務外，毛孩也能點得到專屬寵物餐，飯店精心準備適合犬貓的鮮食選擇，讓毛孩在房內也能享用營養均衡的美味料理。從入住到用餐，毛孩不再只是「不能吃、不能進」的角色，而是真正被納入旅宿體驗的一份子。

▲李方艾美酒店也提供寵物專屬鮮食，透過客房餐飲服務即可點用，讓毛孩在房內也能享用.（圖／業者提供）

為迎接寵物友善服務正式上線，李方艾美酒店同步推出首波入住限定加碼禮遇。凡預訂指定寵物友善住房專案並於首波期間入住，即可獲得一份限量「寵物入住大禮包」，內容包含飯店品牌帆布提袋、C-CELL'LINO 西西里諾日本進口高端寵物洗護梳，以及Abao阿寶依寵物種類客製的專屬小點心，為毛孩的第一趟五星級假期增添儀式感。

李方艾美酒店總經理吳宏一表示，寵物友善規劃的核心，不只是開放入住條件，而是希望讓毛孩在旅途中「被尊重、被照顧、被理解」。因此，從空間設計、餐飲規劃到服務流程，皆以毛孩感受為出發點，讓旅行不再是毛孩的壓力，而是一段值得期待的幸福時光。詳細專案資訊可至專案詳情：https://www.lemeridien-taichung.com.tw/news-detail/Petinroom/查詢。專線（04）2224-0888。

