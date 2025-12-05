李方艾美除夕圍爐超澎湃 樂美中餐廳限定回歸

記者張益銘／臺中報導

2026馬年將至，臺中李方艾美酒店今年端出「馬年食力派」除夕圍爐宴。今年不僅推出龍蝦、六頭鮑與花膠等豪華海味打造團圓桌菜，更以「全館3大空間同步圍爐」形式呈現，提供旅客從高空宴席、精緻自助餐到經典中式桌宴的多元選擇。其中，深受饕客喜愛的樂美中餐廳亦在除夕檔期限定回歸，成為今年最受矚目的亮點之一。

李方艾美酒店總經理吳宏一今（5）日表示，「樂美中餐廳經過一段時間的菜色與服務調整後，除夕夜將以『桌宴回歸』的方式重新亮相，推出6人與10人桌宴，結合備受家庭喜愛的包廂升級方案。以經典中式與節慶寓意為核心，如籠仔糯米飯蒸蟹、日月魚火烔花膠筒雞湯、一品刺參吉品6頭鮑魚等豪華食材。希望支持樂美多年的老顧客能再重溫熟悉又升級的團圓滋味，而在大年初一、初三至初六期間，特別推出『小家庭桌菜』與『樂美饗宴套餐』兩款方案，提供小家庭的聚餐選擇，每位價格分別為1,980元與1,680元。菜色涵蓋川蜀和鳴拼盤、花膠竹笙碗仔翅、三味雞、星洲麥皮松葉蟹腳、黑椒蜂蜜煙燻豬肋排、石澳梅菜皇龍膽石斑、慢煮鮑魚扒大豆苗等多道海陸經典，兼顧滋補與年節意象，讓民眾在走春期間，也能輕鬆安排一場豐盛又別具質感的團圓饗宴。」

廣告 廣告

吳宏一指出，來自人氣超高的高空宴會廳，將透過雙醬起司焗龍蝦、梅菜蔗筍富貴圓蹄與青蔥鮮露龍虎斑等寓意十足的菜色打造氣派十足的10人或6人桌宴，並搭配 Live Band 演出與奇幻魔術秀，為跨世代家庭增添互動樂趣；同時現場加碼設置拍貼機與手寫春聯體驗區，將團圓與祝福化為實體紀念，也讓親友能在現場留下「新年的第一張全家福」；而另一受矚目的亮點則是酒店的摸彩活動，今年準備的獎品囊括豪華客房住宿券、下午茶券與雙人午晚餐券等，讓團聚晚餐增添驚喜。整體活動從餐桌到娛樂、互動，氣氛熱鬧程度媲美跨年派對。

新食譜全日餐廳以豐盛自助饗宴呈現節慶料理，從海鮮、燒烤、熱食到精緻甜點，賓客都能自由選擇搭配。除夕當日再享雙醬焗烤龍蝦與佛跳牆精緻位上的儀式感，搭配兩個用餐時段，適合小家庭或希望以輕鬆方式迎接新年的旅客。主廚團隊特別以「少油少鹽、優質食材」為核心，讓一家大小都能吃得健康又不失儀式感。

吳宏一提到，為鼓勵賓客提前規劃，酒店推出早鳥優惠至12月31日止。凡預訂桌宴即贈精選紅酒；兩桌以上加贈英式雙人下午茶券，3桌以上再享9折優惠。由於熱門時段往往迅速額滿，酒店提醒民眾若有包廂或特定景觀席位需求，建議提前預訂。

吳宏一強調，今年除夕專案以「餐飲升級＋互動體驗＋品牌回歸」三大亮點為核心，希望無論是重返樂美中餐廳的老饕、享受自助餐自由選擇的家庭，或高空宴會廳的豪華團聚，都能留下難忘的跨年回憶。