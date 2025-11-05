李施昤生了！離婚後植入試管胚胎再當媽 感恩：老天給的禮物

李施昤離婚後迎來二寶出世，格外感謝老天爺給的禮物。翻攝IG@leesiyoung38

韓國女星李施昤生了！李施昤昨（5日）在IG曬出抱著剛出生女兒的照片，宣布喜獲千金，感恩地說：「這是老天賜予的禮物！」透露將扛起母親責任，讓一雙兒女幸福一輩子！

離婚後懷孕了！順產誕下女娃

翻攝IG 李施昤的二寶是女娃。@leesiyoung38

43歲的李施昤，年初剛與大9歲的企業家老公趙承賢終結8年婚姻，沒想到離婚後卻悄悄將婚姻期間曾冷凍保存的試管胚胎植入體內，李施昤曾吐露當時胚胎的保存期限將到期，她不想銷毀，希望給年過40的自己一個機會，下定決心選擇移植，也幸運懷上第二胎。

前夫：會扛起父親責任

只是李施昤離婚後又懷孕的消息曝光時，不只網友很吃驚，她的前夫也大感意外，不過因為已順利懷孕，她的前夫仍表示即便已離婚，仍會擔起父親應有的責任，共同撫養孩子。如今寶寶也順利誕下，讓李施昤升格二寶媽。

李施昤還育有7歲的大兒子。翻攝IG@leesiyoung38

今年43歲的李施昤，2008年出道後陸續以韓版《流星花園》、《富翁的誕生》、Netflix系列影集《Sweet Home》等作品走紅，還曾攜手神話成員前進在假象實境綜藝《我們結婚了》扮夫妻，在台享知名度。



