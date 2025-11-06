李施昤產下二女兒：老天的禮物 不顧前夫反對「植入胚胎」惹議

南韓43歲女星李施昤今年3月離婚後，7月突然宣布自己懷孕喜訊，卻是沒有經過前夫同意植入胚胎，一度引發爭議。昨日李施昤順利產下一女。（圖／翻攝自Instagram／leesiyoung38）

韓國43歲女星李施昤（原藝名：李詩英）今年3月與另一半離婚，結束8年婚姻，隨後卻驚喜證實自己透過試管成功懷孕，而胎兒是未經前夫同意植入胚胎，一度引發爭議。李施昤昨（5）日在社群報平安已順利產下女兒，還入住南韓最貴月子中心，再度掀起網友討論。

李施昤今年7月突然宣布自己懷孕的消息，震驚許多人，因為她在3月才宣布離婚，結束8年婚姻，當時她也坦承，與前夫育有一個兒子，還在婚姻期間有透過試管嬰兒療程準備第二胎，但都沒有植入受精胚胎，就先離婚了；剛好碰上胚胎冷凍保存即將到期的時間點，必須做出決定，她在前夫反對下選擇植入胚胎，並承諾「我會一肩承擔這個選擇帶來的責任」。

儘管李施昤的決定一度造成韓網熱議論，昨日她透過社群平台Instagram宣布順利生下女兒的消息，也感激地說，她相信這是老天賜給她的禮物，「我會讓妳幸福一輩子」；另外，李施昤也很感謝醫療團隊，而前夫也在得知她懷孕後，稱會對女兒的未來負責，將來共同承擔身為父母的責任。

綜合韓媒報導，李施昤產後住進號稱南韓最貴的月子中心，位於首爾江南區驛三洞的「D產後護理院」。據官方網站資訊顯示，李施昤住的房型還是最高等級的「總統套房」，兩個星期的費用就高達5040萬韓元（約新台幣120萬元），平均每晚要價約360萬韓元（約新台幣8.5萬元）；而加上新生兒專屬照顧服務，還要再付600萬韓元（約新台幣14萬元）左右。

