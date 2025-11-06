李施昤產下二女兒：老天的禮物 不顧前夫反對「植入胚胎」惹議
韓國43歲女星李施昤（原藝名：李詩英）今年3月與另一半離婚，結束8年婚姻，隨後卻驚喜證實自己透過試管成功懷孕，而胎兒是未經前夫同意植入胚胎，一度引發爭議。李施昤昨（5）日在社群報平安已順利產下女兒，還入住南韓最貴月子中心，再度掀起網友討論。
李施昤今年7月突然宣布自己懷孕的消息，震驚許多人，因為她在3月才宣布離婚，結束8年婚姻，當時她也坦承，與前夫育有一個兒子，還在婚姻期間有透過試管嬰兒療程準備第二胎，但都沒有植入受精胚胎，就先離婚了；剛好碰上胚胎冷凍保存即將到期的時間點，必須做出決定，她在前夫反對下選擇植入胚胎，並承諾「我會一肩承擔這個選擇帶來的責任」。
儘管李施昤的決定一度造成韓網熱議論，昨日她透過社群平台Instagram宣布順利生下女兒的消息，也感激地說，她相信這是老天賜給她的禮物，「我會讓妳幸福一輩子」；另外，李施昤也很感謝醫療團隊，而前夫也在得知她懷孕後，稱會對女兒的未來負責，將來共同承擔身為父母的責任。
綜合韓媒報導，李施昤產後住進號稱南韓最貴的月子中心，位於首爾江南區驛三洞的「D產後護理院」。據官方網站資訊顯示，李施昤住的房型還是最高等級的「總統套房」，兩個星期的費用就高達5040萬韓元（約新台幣120萬元），平均每晚要價約360萬韓元（約新台幣8.5萬元）；而加上新生兒專屬照顧服務，還要再付600萬韓元（約新台幣14萬元）左右。
看更多 CTWANT 文章
太子集團幹部豪奢生活曝！每月百萬包養酒店妹 1年1次遊艇趴選妃
又強又大的怪物！鳳凰颱風降大量致災雨襲台 專家示警：被掃到後果慘烈
太子集團「爆乳特助15萬交保」燦笑離開 網嘆：社會觀感很差
其他人也在看
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
真美子有夠簡樸！老公大谷翔平每年薪水逼近億！卻還在用「這款」舊手機
體育中心／綜合報導道奇封王遊行在洛杉磯盛大舉辦，其中又以大谷翔平和愛妻真美子的互動最受到關注，在遊行過程中除了被捕捉到夫妻倆「臂咚」的甜蜜依偎場景，真美子也多次拿起手機替老公大谷翔平留下值得紀念的歡慶時刻，就有網友眼尖發現，真美子手上的手機似乎還是幾年前的舊款，也稱讚她實在很簡樸「大谷都可以賺幾個億了吧！真美子還這麼簡樸真的太難得了」FTV Sports ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
王子再發聲！律師聲明：將蒐證提告不實言論「絕不姑息」 已涉誹謗罪
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，王子4日再度發出律師聲明函，指出網路上留言有諸多不實言論、圖片、照片或傳言，以及不實報導等皆涉及誹謗罪，律師團隊已持續蒐證，喊話「絕不姑」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
以學霸之姿考上台大！醫科女神馮琪淯近況曝 傳要當住院醫師
被封為「台大醫科女神」的雄女學霸馮琪淯，2018年以榜首考上台大醫學系，近日傳出她申請台大醫院住院醫師，科別為耳鼻喉科（ENT），引發網友熱議。消息曝光後，不少人感嘆時光飛逝，昔日學霸女神也許將投入醫界。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
閃兵男星供出首腦！王傳一「沒人接洽」乖乖入伍 醫師父看穿逃不掉
藝人閃兵案持續延燒，繼第3波拘提陳柏霖、修杰楷、棒棒堂廖允杰（小杰）、Energy坤達、書偉後，Energy前成員唐振剛、薛仕凌、阿達（昌璟翔）也陸續到案自首。曾為男團「可米小子」成員的王傳一，今（6）日與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》售票記者會，透露自己2008年拍攝完戲劇《痞子英雄》後，便收到兵單馬上入伍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 19 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 1 天前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 1 天前
萬聖節捕捉野生李千娜…零偽裝現身信義區畫面曝！
娛樂中心／翁莉婷報導女星李千娜透過歌唱選秀《超級星光大道》正式進入演藝圈，近年來不僅在歌唱領域發光發熱也積極出演影視劇，戲劇作品更多次入圍金鐘「戲劇節目女主角獎」，成為全方位影視歌三棲藝人。近日，她突然「0偽裝」在萬聖節當天現身信義和街頭藝人李科穎合體演出，讓不少粉絲看到後又驚又喜。民視 ・ 4 小時前
王子當面向范姜彥豐鞠躬道歉！二度聲明「賠償金額超過負荷」：我不會逃避
王子邱勝翊因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。他於4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 6 小時前
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中
范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
小豬黃沐妍曬婚戒甜喊「我們結婚了」感性告白：要永遠走下去
黃沐妍在貼文中寫下：「10月中，我和我老公結婚了。一直到現在，我都還覺得自己很幸運，能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。」她坦言，兩人並非童話故事般的甜蜜伴侶，「我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。」黃沐妍也透露...CTWANT ・ 1 天前
高嘉瑜表態「港湖重新出發」！王世堅「秒揭真實戰況」脫口大實話
政治中心／綜合報導民進黨前議員高嘉瑜日前才表明2026自己絕不缺席，並積極來到港湖地區與民眾互動，不時曬出支持者熱情互動日常的高嘉瑜，今（5日）親現身透露自己將在「內湖南港」重新出發，消息一公開，馬上就讓同黨立委王世堅公開祝福高嘉瑜，給予「1句評價」預估未來選戰情況了。民視 ・ 9 小時前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前