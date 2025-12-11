李昀銳摩天輪甜吻徐若晗：下輩子還要一起 5度脫衣露肌！清晨就爆汗運動狂操

李昀銳（左）和徐若晗《再見，怦然心動》上演摩天輪之吻。龍華偶像台提供

29歲的中國男星李昀銳出道9年，在《再見，怦然心動》中首度挑樑演出時裝偶像劇，為了符合角色設定，他在劇中可說是火力全開，劇中有5集都上演脫衣戲碼展現精壯胸肌。

李昀銳表示，導演開拍前就要求他要有精壯線條，因此他開始密集訓練，甚至被劇中情敵劉海寬爆料，曾早上7點就看到李昀銳戴著墨鏡、敷瘦臉面膜、穿暴汗服在院子裡跑步，敬業又拚命，讓劇組全員佩服。

《再見，怦然心動》是李昀銳首部現代偶像劇男主角作品。龍華偶像台提供

《再見，怦然心動》中，徐若晗飾演的學霸「沈星若」與李昀銳飾演的校草「陸星延」高中時期同住而日久生情，從懵懂校園到大學相戀，本以為能攜手走入未來，卻因婚姻觀分歧而分手。5年後，沈星若已成戀綜節目製片人，卻在機場意外與前任重逢，而陸星延更以投資方身份加入節目，兩人以「前任」身份被迫再度同框。

李昀銳飾演的陸星延，外表理性、內心卻是十足「無愛一身輕、有愛變神經」的深情戀愛腦，年少時甚至為了愛情放棄名校志願。高中時期的他像烈酒般熱烈，初戀青澀懵懂、黏人又愛吃醋，被觀眾稱讚「青春感滿分」。都希望他能趁年輕時多拍幾齣校園劇。

《再見，怦然心動》李昀銳（左）、徐若晗上演青春愛戀。龍華偶像台提供

徐若晗飾演的沈星若，因為父母感情生變，使她對婚姻心存恐懼，是堅持獨立、習慣用理性保護自己的「愛情逃兵」。她像咖啡冷調克制，陸星延像烈酒熱烈衝動，看似衝突，卻意外形成互補。徐若晗說：「沈星若是刺蝟女孩，破碎與驕傲同存，築起高牆保護自己，但真正被愛融化時，也會說出『我很生氣，但我想見你』這樣柔軟又真誠的話。」

李昀銳溫柔給予高情緒價值！徐若晗軟甜吵架都可愛

因為是首次合作，談到對彼此的印象，徐若晗笑說，現實中的李昀銳和高中時期情緒衝動的陸星延完全不同，是溫柔又能給予高情緒價值的人，李昀銳則爆料，徐若晗本人比角色更柔軟、更甜，尤其拍吵架戲時，她習慣單手叉腰、邊吵架邊比手勢，讓他常忍不住笑場。

兩人心中最難忘的名場面也各自不同，李昀銳認為最甜的一幕，是他用棉花糖哄心情不佳的星若，把她當小朋友寵著；而讓他印象深刻的則是摩天輪吻戲，由於要在摩天輪最高點開拍，只好坐著摩天輪一直轉圈圈，他笑說：「那瞬間的感覺就是，這輩子一起，下輩子也還要一起。」

李昀銳（左）和徐若晗拍吵架戲時，兩人手勢不斷，導致一直笑場。龍華偶像台提供

徐若晗最銘心的一場，則是沈星若18歲生日那一夜，在昏暗燈光下與陸星延相擁，聽見對方在23:59說出：「以後每年我都是最後一個祝你生日快樂的人，因為我是要陪你走到最後的人」她形容，那是年少、笨拙、卻浪漫到會永遠記住的一次承諾。《再見，怦然心動》將於12/15起，平日晚間八點，在龍華偶像台MOD353全台首播。



