李昀銳狂嗑豬腳被爆料「真的很貪吃」！害羞搖頭連喊5聲不

男神李昀銳被王影璐爆料貪吃。（愛爾達電視提供）

2025黑馬話題古裝喜劇《宴遇永安》由李昀銳和王影璐領銜主演，王影璐飾演穿越古代的「沈韶光」，這也是她第一次和李昀銳合作，採訪中被問到對方和角色是否有反差時，她笑說：「少尹（林晏）肯定沒有這麼貪吃，小林（李昀銳）很貪吃！」坐在一旁的李昀銳馬上搖頭連喊五聲「不」。

王影璐表示，「我覺得少尹（李昀銳角色）內心是貪吃的，只不過他在沒有遇到沈韶光之前，他不知道這個世界上有這麼多美食，所以從他剛開始比較冷酷的外表，然後變成一個小吃貨的話，其實他內心就是一個吃貨，跟我一樣。」

廣告 廣告

至於王影璐和沈韶光兩者是否有相似處？李昀銳則說：「剛開始我們其實都比較慢熱一點，但其實大部分是很相近的，因為璐璐（王影璐）到後面也是個『小萌物』很可愛、活潑」，兩人從戲裡甜到戲外，也被觀眾敲碗二搭。

王影璐（左）和李昀銳上演穿越戀愛。（愛爾達電視提供）

《宴遇永安》不僅是穿越劇，也是充滿美食的輕鬆喜劇，李昀銳和王影璐異口同聲的說：「我們真的肉眼可見的變胖了。」而劇中有個「林晏」狂啃豬腳的名場面，李昀銳笑說：「這把我這個一直以來很矜持的少尹形象給毀了，那都是真吃、還有點燙嘴呢，我大概啃了4個5個豬腳吧。」

此外，兩人在劇中營造的CP感也深受粉絲喜愛，被問到彼此對角色間情感變化的看法時，李昀銳說：「我覺得是日久生情，一開始他們都沒有意識互相在靠近，隨著一點點的互動，每當少尹受傷的時候，他才發現韶光一直陪在身邊、慢慢就愛上她了。」

李昀銳（左）劇中首度和王影璐合作。（愛爾達電視提供）

他也加碼爆料一個「花瓣吻」的拍攝小故事，「我們倆在拍的時候，沒有想到我會這麼害羞，大概就跟觀眾在看那場戲一樣」，而王影璐笑著回說：「我在你旁邊有發現喔」。

改編自櫻桃糕的小說《長安小餐廳》，劇情講述「沈韶光（王影璐 飾）」和家人一家五口意外穿越至古代永安城，偶遇京兆少尹「林晏（李昀銳 飾）」，開設以煎餅果子、火鍋等現代美食經營「沈家酒肆」，逐漸在市井站穩腳跟。男女主角從誤打誤撞的騙婚同居，到日漸相處之下產生情愫。《宴遇永安》12月15日起，週一至週五晚間六點愛爾達影劇台全台首播。

更多中時新聞網報導

醫療糾紛頻繁 獸醫身心俱疲

外用胰島素治療 有望10年問世

雙哲一后齊聚大巨蛋慈善開唱