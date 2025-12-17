李昆澤促增加高雄港補助 吸引國際郵輪來停靠高雄

立委李昆澤針對高雄郵輪發展議題，要求交通部明年度高雄港碇泊費、服務費減免的相關補助應持續增加。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委李昆澤十七日特別針對高雄郵輪發展議題，要求交通部明年度高雄港碇泊費、服務費減免的相關補助應持續增加。

李昆澤同時提醒交通部高雄具有空港雙門戶的優勢轉乘便利，也具有豐富的觀光資源，交通部應加強推廣飛航郵輪，吸引國際郵輪停靠高雄。

此外，李昆澤也要求交通部應主動與航港局、港公司及高雄市政府共同研議，除了招攬國際郵輪來高雄，更要協助景區、地方商家與商圈業者進行交通串聯，藉由接駁車或短期日票的方式，鼓勵郵輪旅客到高雄進行深度旅遊或消費。

李昆澤指出，近期旅運大樓發生沒有身障族群優先通道的事情，雖然相關安排是由郵輪業者進行，但高雄港作為台灣面向國際郵輪業者的門面，應盡到協助與管理的責任。

他提醒，應從行政端提出具體的友善措施範本，協助也提醒業者應準備相應的作為，從而避免因業者疏漏產生相關的爭議，才能有效提升高雄港的服務品質。