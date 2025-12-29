李昆澤促強化交通場站安全 交通部應推共構車站聯防機制

立委李昆澤表示，北捷攻擊事件，造成民眾的恐慌，交通部應負起責任推動各大共構車站聯防機制，確保民眾安全。（李昆澤提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委李昆澤廿九日表示，北捷攻擊事件，令國人感到悲痛，也造成民眾的恐慌，交通部應負起責任推動各大共構車站聯防機制，確保民眾安全。

李昆澤提醒交通部，我國許多交通場站是多系統共構並且複合商場，以台北車站為例就包含九大系統，一千九百五十隻以上的CCTV但常態監看人員卻只有二至三人，這麼龐大繁雜的畫面已不是人力可以應付。

李昆澤主張，應參考國內外案例研議導入AI影像辨識系統，加快異常行為分析或攜帶危險品的預警時間，同時也要限制使用邊緣運算計畫，只進行行為分析避免臉孔辨識，避免個資侵犯的風險。

廣告 廣告

他同時指出，目前九大系統因為權管單位不同，導致有權責不清以及基礎設備不一的情況，這將會導致導入科技應用時出現基礎建設落差，在業務協作部分，也容易發生權責區分不清或者協作斷點情況，嚴重時甚至會出現單位間誤以為由對方負責，造成反應不及混亂的情況，降低防災與維安的效率，交通部應負起責任推動各大共構車站聯防機制，確保民眾安全。

李昆澤也建議交通部，目前多數場站的保全人員，並沒有配備足夠的裝備，尤其是更能確保安全的遠距離器械，各場站應自行採購，或者納入採購契約中，讓場站人員需要時可以使用，確保維安人員的安全。

李昆澤特別提醒交通部，目前部分場站由於主要是駐警進行安全維護，因此維安人員並沒有參加相關演練，但實際上演練不僅是要制伏歹徒，更重要的是要協助民眾及工作人員能安全地疏散，避免恐慌或踩踏意外，未來應將維安人員也納入演練的範圍，才能確保意外發生時能有足夠的訓練。