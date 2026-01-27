李昇基合體李洪基「夢幻組合」來台！首場海外演唱會就在高雄

【緯來新聞網】韓流音樂圈夢幻級的摯友組合，終於將在同一個舞台上攜手演出！韓國演藝圈代表性的全方位藝人李昇基，將與FTISLAND主唱李洪基強強聯手，於4月4日在高雄流行音樂中心舉辦《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》。此次演出不僅是兩人首次於海外舉行的聯合演唱會，更將是一場融合友情、實力與音樂熱情的奇蹟舞台。

韓流音樂圈夢幻級的摯友組合李昇基、李洪基，終於將在同一個舞台上攜手演出。（圖／SYL TW 提供）

李昇基與李洪基自2017 年合作人氣電視劇《花遊記》結緣，從戲中的夥伴關係，發展為能夠分享私下煩惱的演藝圈代表性摯友。此後，兩人分別在音樂與演技領域持續站穩巔峰地位。2025 年，兩人共同出演韓國音樂節目《不朽的名曲》歌王戰特輯，引發熱烈話題。當時演繹的〈疾風街道〉舞台，以爆發力十足的歌唱實力與壓倒性的舞台魅力震撼全場，節目播出後更被譽為「夢幻組合」，粉絲們也紛紛敲碗希望舉辦正式的聯合演唱會。



在粉絲殷切期待下，這個願望終於成真了。此次演出不再只是節目中的短暫合作，兩位實力派歌手將攜手現場樂團，從抒情抒懷的抒情歌曲到震撼人心的搖滾樂章，跨越多元曲風，而是延續電視節目中的精彩合作，兩位藝人將於本次海外巡演，呈獻驚喜的聯手演出，打造一場純粹而熱血的音樂盛宴。



《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》將於 4 月 4 日在高雄流行音樂中心華麗登場。票價分別為搖滾區新台幣 6,680 元、二樓座位 5,880 元、三樓座位 4,880元、四樓座位 3,880 元。 門票將於 2 月 6 日中午 13時起，透過年代售票系統正式開賣，更多演出相關資訊可透過主辦單位臉書SYL TW查詢。

