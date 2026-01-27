李昇基攜手FTISLAND李洪基 4／4高流合體開唱

李昇基與FTISLAND主唱李洪基在《不朽的名曲》合作讓觀眾印象深刻。（圖／SYL TW 提供）

韓星李昇基將與FTISLAND主唱李洪基強強聯手，於4月4日在高雄流行音樂中心舉辦《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》。本次演出不僅是兩人首次於海外舉行的聯合演唱會，更將是一場融合友情、實力與音樂熱情的奇蹟舞台。

李昇基與李洪基2017年合作電視劇《花遊記》結緣，從戲中的夥伴關係，發展演藝圈代表性摯友。去年兩人共同出演韓國音樂節目《不朽的名曲》歌王戰特輯，當時演繹的〈疾風街道〉舞台，以爆發力十足的歌唱實力與壓倒性的舞台魅力震撼全場，節目播出後更被譽為「夢幻組合」，粉絲們也紛紛敲碗希望舉辦正式的聯合演唱會。

廣告 廣告

在粉絲殷切期待下，這個願望終於成真了。此次演出不再只是節目中的短暫合作，兩位實力派歌手將攜手現場樂團，從抒情抒懷的抒情歌曲到震撼人心的搖滾樂章。《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》將於 4 月 4 日在高雄流行音樂中心華麗登場。票價分別為搖滾區新台幣 6,680 元、二樓座位 5,880 元、三樓座位 4,880元、四樓座位 3,880 元。 門票將於 2 月 6 日中午 13時起，透過年代售票系統正式開賣，更多演出相關資訊可透過主辦單位臉書SYL TW查詢。

李昇基（左）與FTISLAND主唱李洪基（左）將聯手在高雄舉辦演唱會。（圖／SYL TW 提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

天天洗頭仍有油味！美髮師曝「正確洗髮方式」 她驚呼：活了30年才知道

賈永婕不忍怨「答應過會減速」 霍諾德喊：我有啊！90變91分鐘

尾牙1陋習員工受不了！Z世代不忍「提問這句」 公司翻盤改制度