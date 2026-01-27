李昇基攜手FTISLAND李洪基 4／4高流合體開唱
韓星李昇基將與FTISLAND主唱李洪基強強聯手，於4月4日在高雄流行音樂中心舉辦《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》。本次演出不僅是兩人首次於海外舉行的聯合演唱會，更將是一場融合友情、實力與音樂熱情的奇蹟舞台。
李昇基與李洪基2017年合作電視劇《花遊記》結緣，從戲中的夥伴關係，發展演藝圈代表性摯友。去年兩人共同出演韓國音樂節目《不朽的名曲》歌王戰特輯，當時演繹的〈疾風街道〉舞台，以爆發力十足的歌唱實力與壓倒性的舞台魅力震撼全場，節目播出後更被譽為「夢幻組合」，粉絲們也紛紛敲碗希望舉辦正式的聯合演唱會。
在粉絲殷切期待下，這個願望終於成真了。此次演出不再只是節目中的短暫合作，兩位實力派歌手將攜手現場樂團，從抒情抒懷的抒情歌曲到震撼人心的搖滾樂章。《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》將於 4 月 4 日在高雄流行音樂中心華麗登場。票價分別為搖滾區新台幣 6,680 元、二樓座位 5,880 元、三樓座位 4,880元、四樓座位 3,880 元。 門票將於 2 月 6 日中午 13時起，透過年代售票系統正式開賣，更多演出相關資訊可透過主辦單位臉書SYL TW查詢。
看更多 CTWANT 文章
天天洗頭仍有油味！美髮師曝「正確洗髮方式」 她驚呼：活了30年才知道
賈永婕不忍怨「答應過會減速」 霍諾德喊：我有啊！90變91分鐘
尾牙1陋習員工受不了！Z世代不忍「提問這句」 公司翻盤改制度
其他人也在看
關穎曝「豪宅視角」看霍諾德爬101！ 自嘲俗辣不敢看：賈董太強了
極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101，引發全球關注。名媛關穎分享「豪宅第一排」觀看心得，表示自己超級俗辣「整個過程都不敢看」，更大讚101董事長好友賈永婕：「太強了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 2 小時前 ・ 26則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 11則留言
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 11則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 8則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 11則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 1 天前 ・ 13則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 22則留言
典LU婚禮》曾莞婷「水蛇腰」嗨奪捧花！遭Lulu出賣：LINE在這裡
演藝圈今日（25日）迎來世紀喜事，陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在台北文華東方酒店盛大完婚。現場星光熠熠，身為新娘好閨密的女神曾莞婷，一現身便成為全場焦點。她身穿超貼身深色裙裝，玲瓏有緻的「水蛇腰」曲線畢露，搭配俏皮公主頭造型，甜美又不失性感，一出場就秒殺攝影師底片，稍早更幸運拿下捧花。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
「台版Jennie」孫淑湄詐騙級演出！陶晶瑩：只有她被騙演《陽光女子合唱團》
「台版Jennie」孫淑湄詐騙級演出！陶晶瑩：只有她被騙演《陽光女子合唱團》造咖 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49則留言
王心凌43歲依舊是「不老甜心教主」！體重從沒超過44公斤的原因：每週運動3次、每餐只吃8分飽！
演唱會後，她過往受訪片段與社群分享也再度被翻出來討論。王心凌曾大方提到，自己的體重多年來都維持在「4 字頭」，最胖時也從沒超過44公斤！但談及如何維持這樣的狀態，她說運動並非追求一次練很多，而是重視次數與持續性。在運動習慣上，王心凌屬於長期派。她曾分享自己已...styletc ・ 6 小時前 ・ 2則留言
Lulu婚禮湊齊3大男神！陶晶瑩曬同框照 嗨喊：台灣三座發電機
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請約650位親朋好友共襄盛舉。而在演藝圈擁有好人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 17則留言
曾莞婷抽到Lulu捧花台上大喊：先別！ 馬上被綜藝一哥點名想追
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日在東方文華舉辦婚宴席開70桌，半個演藝圈都到場祝福，他們特別請吳宗憲擔任證婚人。抽捧花環節時，Lulu邀了幾位好友上台，其中藝人包含了Amanda和曾莞婷，最後由曾莞婷抽到。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 6則留言
《薰衣草》男神合肥現蹤！土潮穿搭遭譏「暴發戶」 49歲凍齡神顏網驚呆
曾以《薰衣草》、《海豚灣戀人》紅遍全亞洲，受封為「初代偶像劇王子」的港星許紹洋，近年將事業重心轉往中國。現年 49 歲的他，近日在合肥商演期間被粉絲偶遇並留下合影。然而，許紹洋當天極具個人風格的穿搭卻意外成為焦點，特別是腰間的鮮紅配件，被部分毒舌網友調侃充滿「暴發戶」既視感，掀起兩極評價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 37則留言