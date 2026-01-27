李昇基李洪基強強聯手 4/4高流開唱

韓國藝人李昇基將與FTISLAND主唱李洪基強強聯手，4月4日在高雄流行音樂中心舉辦演唱會。

記者戴淑芳∕台北報導

韓國全方位藝人李昇基將與FTISLAND主唱李洪基強強聯手，4月4日在高雄流行音樂中心舉辦「2026 OURS LIVE CONCERT 『MIRACLE』 IN KAOHSIUNG」，是兩人首次於海外舉行的聯合演唱會。

李昇基與李洪基自2017年合作電視劇《花遊記》結緣，從戲中的夥伴關係發展為能夠分享私下煩惱的演藝圈摯友。去年兩人共同出演韓國音樂節目《不朽的名曲》歌王戰特輯，引發熱烈話題；當時演繹的「疾風街道」舞台，以爆發力十足的歌唱實力與壓倒性的舞台魅力震撼全場，節目播出後更被譽為「夢幻組合」，粉絲也紛紛敲碗希望舉辦正式的聯合演唱會。

在粉絲殷切期待下，兩位實力派歌手將於本次海外巡演聯手演出，「2026 OURS LIVE CONCERT 『MIRACLE』 IN KAOHSIUNG」4月4日在高流登場。門票2月6日下午1時起透過年代售票系統開賣。