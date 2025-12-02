李昇基首公開1歲愛女長相！「斷絕岳家」罕曝結婚2年生活

李昇基（圖／IG@xx__dain）

南韓男星李昇基2023年與小5歲女星李多寅結婚，隔年迎來一個寶貝女兒，不過，他今年因岳父的違法爭議，大動作宣布與岳家斷絕關係。而鮮少分享家庭生活的他，日前登上節目《我家的熊孩子》，首度透露1歲女兒的長相，也吐露結婚2年的婚後日常。

李昇基日前與樂團「FTISLAND」主唱李洪基拜訪好友張根碩的工作室，身為3人之中唯一的人夫，他便談起結婚生女後的生活近況，「我女兒現在21個月了，非常可愛，開始去托兒所，今天也去上學，我和老婆一起送她去」，並面露慈父的微笑。同時他也坦承育兒很辛苦，但與幸福的感覺無法比較，更對其他2人直呼：「我百分之百推薦結婚。」

說到女兒的長相，李昇基透露剛出生時比較像他，「小孩的長相一直在變，大概每周都會變，現在下巴部分像我，有2個酒窩，上半臉像媽媽，耳朵跟媽媽一模一樣」，還用自己與老婆的AI合成照還原女兒的模樣，不過對於外型，他表示，「雖然長得好看更好，但真的生下孩子後，外表根本不重要」。

而他近期發行音樂作品，也意外發現女兒對他的新歌很感興趣，還會跟著旋律扭屁股跳舞，他甚至興奮拿出影片與李洪基、張根碩分享，顯見李昇基談及女兒就立刻成為「女兒傻瓜」，一旁的張根碩則坦言一直想結婚生子，「我已經享受到單身生活能享受的一切，但現在我想和另一個人一起生活」，似乎被幸福的氛圍感染。

