李昇基、李洪基夢幻連動！4/4高流開唱 門票細節公布了

李昇基與李洪基4月4日將在高雄流行音樂中心開唱。翻攝自SYL TW FB



夢幻韓流組合即將登台！唱功一流的李昇基與好友FTISLAND主唱李洪基即將強強聯手，確定4月4日兒童節當天在高雄流行音樂中心舉辦《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》，演出門票將於2月6日在年代售票開賣，而這場演出不僅是2人首次在海外舉行聯合演唱會，更是一場友情結合實力、音樂熱情的奇幻表演。

李昇基與李洪基結緣於2017年電視劇《花遊記》，兩人在劇裡是夥伴關係，後來變成真實的朋友，彼此扶持分享生活，是韓國演藝圈著名的摯友團。由於兩人深耕音樂多年，粉絲們常常敲碗同台演出，近期，兩人曾相偕登上韓國音樂節目《不朽的名曲》歌王戰特輯演唱〈疾風街道〉，以爆發力唱功與迷人的舞台魅力在音樂圈爆紅，就此成為夢幻組合。

在粉絲期待下，李昇基與李鴻基即將在4月來台舉辦《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》演唱會，屆時兩人將帶來現場樂團唱出搖滾、抒情等多元曲風歌曲，期待打造一場純粹且熱血的音樂盛宴。

值得一提的是，李洪基於上週末兩天（1/24-1/25）才隨團體FTISLAND來台演出，如今四月再度登台，讓粉絲都很驚喜，準備2月6日13時線上搶票，一睹雙李夢幻連動。

《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》購票資訊：

票券開賣時間：2026.2.6 下午1點

演唱會時間：2026.4.4 17:30開場

地點：高雄流行音樂中心

票價：搖滾區6680元、二樓座位5880元、三樓座位4880元、四樓座位3880元

購票管道：年代售票系統及各大便利商店

主辦單位：SYL TW

