李昇基、李洪基首場海外合體演唱會 4/4高雄開唱

記者周毓洵／臺北報導

韓流音樂圈夢幻級摯友終於合體開唱！全方位男藝人李昇基攜手FTISLAND主唱李洪基，將於4月4日在高雄流行音樂中心舉辦《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》，這不僅是兩人首次海外聯合演唱會，更被粉絲視為「夢想成真」的奇蹟舞台。

李昇基與李洪基因2017年合作人氣韓劇《花遊記》結緣，從戲裡的夥伴，一路發展成能分享私下煩惱的演藝圈摯友。多年來，兩人各自在音樂與演技領域持續站穩一線地位，友情也始終維持高溫。2025年，兩人再度合體登上韓國音樂節目《不朽的名曲》歌王戰特輯，聯手演繹「疾風街道」，爆發力十足的嗓音與震撼舞台魅力，讓觀眾一聽就起雞皮疙瘩，節目播出後被封為「夢幻組合」，粉絲更不斷敲碗希望能看到完整演唱會。

《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》將於4月4日在高雄流行音樂中心登場，不同於節目中的短暫合作，李昇基與李洪基將攜手現場樂團，帶來橫跨抒情、搖滾等多元曲風的演出內容，不僅延續過往的默契火花，更準備多段驚喜聯手舞台，打造一場熱血又純粹的音樂夜晚。

李昇基（左）與李洪基（右）將於4月4日在高雄流行音樂中心合體開唱，迎來兩人首場海外聯合演唱會。（SYL TW提供）