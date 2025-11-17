李明亮教授獲罕見疾病貢獻獎

前衛生署署長、慈濟大學創校校長李明亮教授，獲頒「罕見疾病貢獻獎」，證嚴上人親自將獎項頒發給李明亮校長，意義重大。(慈濟大學提供)

記者林中行∕花蓮報導

前衛生署署長、慈濟大學創校校長、名譽校長李明亮教授，長年致力於推動台灣遺傳醫學研究與罕見疾病照護，對台灣醫療制度與人道關懷影響深遠，榮獲罕見疾病基金會第二屆「罕見疾病貢獻獎」，由於健康因素未能親自出席十五日頒獎典禮，證嚴上人親自將獎項頒發給李明亮，現場氣氛溫馨，意義重大。

慈濟大學十七日表示，李明亮一九九二年受證嚴法師邀請回台籌設慈濟醫學院，並於一九九四年成立，他將美國整套運作的遺傳疾病診斷和治療模式帶回來台灣，在花蓮慈濟醫院設立花東唯一「優生保健諮詢中心」，之後更為「遺傳諮詢中心」。

慈濟大學指出，李明亮高中畢業後保送台大醫學系，畢業前完成台灣第一篇人體與DNA有關的論文，早期台灣社會對遺傳疾病的認識不足。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵表示，李明亮在遺傳醫學教育和研究不遺餘力，擔任衛生署署長期間，奠定了罕病照護的基礎，更致力於政策推行和公共議題的倡導，幫助眾多罕見疾病家庭，醫學界更推崇李明亮教授為台灣遺傳學之父。

陳莉茵強調，此獎項由證嚴上人親自頒發，意義更重大，這裡是李明亮從美國回到台灣的起點，就像一個圓又回到了出發的地方，善與愛不斷的循環。

證嚴上人開示，李明亮在醫學和教育上很用心，品德學德令人讚嘆，感恩李明亮在慈大創立時，奠定了很好的基礎和方向，校友在各行各業受到肯定，證嚴上人並致贈福慧紅包，祝福李明亮和夫人廖雅慧老師回到花蓮，就像回到自己的家。