李明哲交棒謝正信參選鎮長 「蘇澳鐵三角」接棒再啟航

宜蘭縣民進黨正式宣布「蘇澳鐵三角」成軍，由現任議員謝正信接棒投入鎮長選舉，現任鎮長李明哲轉換戰場參選縣議員，並攜手代表會主席歐進義，三人分進合擊、相互支援，宣示打造最堅強的蘇澳治理團隊。宜蘭縣長參選人林國漳出席。（宜蘭縣民進黨縣黨部提供）。

▲宜蘭縣民進黨正式宣布「蘇澳鐵三角」成軍，由現任議員謝正信接棒投入鎮長選舉，現任鎮長李明哲轉換戰場參選縣議員，並攜手代表會主席歐進義，三人分進合擊、相互支援，宣示打造最堅強的蘇澳治理團隊。宜蘭縣長參選人林國漳出席。（宜蘭縣民進黨縣黨部提供）。

為延續蘇澳鎮政建設動能、深化地方治理布局，宜蘭縣民進黨昨(十二)日在蘇澳舉辦座談會，並正式宣布「蘇澳鐵三角」成軍，由現任議員謝正信接棒投入鎮長選舉，現任鎮長李明哲任期屆滿後轉換戰場參選縣議員，並攜手代表會主席歐進義，三人分進合擊、相互支援，宣示打造最堅強的蘇澳治理團隊。

廣告 廣告

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，「蘇澳鐵三角」展現的是團隊政治與責任政治精神，透過世代接力與角色分工，讓地方發展更穩定、選戰更有戰略布局。黨部將全力支持優秀人選，爭取鄉親最大認同。

宜蘭縣長參選人林國漳表示，謝正信長期深耕基層、問政踏實，是大家期盼且值得信賴的接棒人選，蘇澳是宜蘭重要門戶，唯有地方團結整合，縣政與鎮政才能無縫接軌，未來將與謝正信共同為宜蘭與蘇澳爭取更多建設與機會。

謝正信指出，接棒不是重新開始，而是承擔責任的延續，過去非常努力在議會為地方監督與爭取預算，若獲鎮民支持，未來將持續以務實態度承接鎮政，確保建設不中斷、服務再升級，讓蘇澳在既有基礎上持續前行。

謝正信進一步說明，這是一場世代接力、經驗傳承與責任延續的布局，未來三人將以團隊模式推動選戰與政策說明，向鄉親報告過去成果與未來願景，共同為蘇澳打造更具競爭力與幸福感的城市。

李明哲特別感謝八年來與鎮民並肩努力，推動多項基礎建設與地方發展計畫，未來將把在基層累積的行政經驗與地方聲音帶進議會，持續為蘇澳爭取更多資源，這不是個人戰，而是團隊戰，唯有整合力量，才能讓蘇澳走得更穩、更遠。

歐進義強調，地方政治最重要的是穩定與信任，三人長期合作、理念一致，未來將在不同崗位上相互配合，形成縱向與橫向整合的力量，讓縣府行政、議會監督與鄉鎮基層民意緊密串聯。