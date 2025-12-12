李明哲瑞典國會講座 籲瑞典加強支持台灣

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩12日專電）人權工作者李明哲與華人民主書院協會、台灣民主實驗室、瑞典台灣協會共同拜會瑞典國會友台議員並舉行講座，李明哲分享自身面對中國跨境鎮壓的經驗，並呼籲瑞典國會加強對台支持。

李明哲以「中國跨境鎮壓」為主題的北歐巡講來到瑞典，李明哲與任職於台灣民主實驗室的維吾爾人權倡議工作者塔什肯（Tashken Davlet）10日於瑞典國際人權日（MR-dagarna）進行公開短講，並於11日在駐瑞典辦事處與瑞典國會友台小組的協助安排下，到瑞典國會與友台議員會面，針對中國跨境鎮壓議題舉行講座討論。

李明哲在瑞典國會的講座中表示，2017年他在台灣使用中國的軟體發表批評中國政府的言論，被以「顛覆國家政權」罪名判刑5年。

他說，台灣人並非中華人民共和國的公民，中華人民共和國從來沒有一天統治過台灣。中國政府把他在台灣網路上的言論當成「顛覆國家政權」的罪證、把台灣人當成自己國家公民一樣強加一個只適用於本國人的「顛覆國家政權」罪名，這是無限擴張自己國家主權、侵犯台灣國家主權的行徑。這種行徑是標準的「跨境鎮壓」。

他也分享中國政府在世界各地建立海外警察局進行跨境鎮壓，且中國政府習慣用當事人在中國境內的家屬安危威脅當事人服從其指令，這樣的情形是許多對中國政府抱持異議的行動者都不陌生的。

他表示，中國對台灣實行的跨境鎮壓不只侵犯台灣主權，也是對全世界輸出威權統治的一部分。

他提及2024年中國推出的「懲治台獨22條」，讓台灣人在自己的國家行使言論自由都可能被中國定罪，以及立法委員沈伯洋被中國政府發布通緝令，是把台灣人當成中國公民，完全無視台灣主權，迫害台灣人言論自由的惡劣行徑。

李明哲也提醒在場議員，瑞典國稅局2018年將台灣的國家代碼從台灣改為台灣，中國一省，是違法歷史事實，更是對民主台灣的一大傷害。

他也藉機感謝瑞典在1970年給予彭明敏政治庇護，對台灣的民主化有所貢獻，他也呼籲在場國會議員，加強支持台灣擴展國際空間、參與國際社會，這對抵抗中國侵略台灣主權幫助很大。

在場多位國會議員對講座內容很有感觸，也提問互動，友台小組主席歐柏莉（Boriana Åberg）表示，瑞典國會內相當堅定地支持台灣，並會繼續為台灣議題努力。（編輯：韋樞）1141212