李明哲赴瑞典人權演說 籲北歐正視跨境鎮壓

公視國際記者吳媛媛報導，「我現在在瑞典隆德大學的東亞研究中心前，在這裡，來自台灣的李明哲和塔什肯，與瑞典學者和學生進行了交流討論。」

曾在中國遭到拘禁的台灣人權工作者李明哲，近日受邀前往瑞典，走進歐洲人權與民主討論的核心場域，分享台灣經驗，也在北歐規模最大的人權論壇「瑞典人權日」，發表演說。

台灣人權工作者李明哲表示，「跨境鎮壓這個議題在臺灣廣泛被討論，那我剛好過去有經歷類似的經驗，我的家人也經歷過類似被中國派在臺灣的協力者恐嚇的經驗，所以我們希望拿這個經驗，跟北歐這些國家做交流。」

廣告 廣告

瑞典哥德堡大學在2018年的一項研究顯示，台灣是「遭受外國假資訊攻擊」受害最嚴重的國家。同行的人權倡議者塔什肯也說，威權體制正透過操控資訊擴大影響力。

台灣民主實驗室專案經理塔什肯（Tashken Davlet）說明，「簡單的說（台灣）就是在民主防線的最前線，他們其實在做這些研究的時候，可能是用數字的角度來看，我們希望帶給他們的是，用人來講故事，讓他們知道說那活在臺灣的人，我們的經歷到底是什麼，我們擁有什麼樣子的想法。」

瑞典台灣協會創立者之一，南島語系專家Arthur Holmer認為，資訊操控是利用民主社會的開放性，反過來傷害民主的武器。

Arthur Holmer指出，「任何人都可以在受外國資助的情況下，開始塑造某種敘事而這些敘事，並不真正反映台灣多數民意，卻能透過大量資金的投入被放大，看起來影響力遠超實際情況。」

拜會瑞典國會時，李明哲特別提出，北歐各國將台灣僑民身分標註為中國的問題。

李明哲認為，「比如像北歐，像瑞典丹麥挪威這些國家，這幾年都紛紛把臺灣在當地的僑民的身份註記為中國，這個都其實方便中國在這些國家，如果要對臺灣人恐嚇的話，執行跨境鎮壓的話，北歐國家等於是中國的幫兇。」

瑞典國會友台小組主席歐伯莉（Boriana Åberg）強調，「台灣是亞洲最民主的國家，應得到瑞典和國際社會的全力支持。」

李明哲在北歐四國，分享自身經驗，期望透過對話讓各國更關注中國跨境鎮壓，共同守護民主自由的空間。

華人民主書院專案經理胡嘉穎表示，「讓明哲實體現身，是給歐洲議會的一種打氣，讓他們知道說，他們做的努力其實沒有白費。」