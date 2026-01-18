李明宗請辭屏縣客務處長 角逐內埔鄉長

屏縣客務處長李明宗（前排右）宣布辭官參選下屆內埔鄉長。



（記者毛莉攝）

屏東縣政府客家事務處長李明宗昨（十八）日正式請辭，在內埔鄉長鍾慶鎮與三百多名鄉親的見證下，宣布投入下屆內埔鄉長選舉。

李明宗的參選記者會現場湧入超過三百位民眾，除現任鄉長鍾慶鎮推薦，在地村長、民代也來力挺。鍾慶鎮認為，李明宗熟悉行政體系、溝通能力強，具備承接內埔發展的戰力，絕對能讓內埔大發展。

李明宗表示，自己從基層一路做起，歷任內埔鄉公所機要秘書、東片村長、周春米立委辦公室主任，為展現義無反顧的參選決心辭去縣府客務處長職務，並經歷橫跨地方、中央與縣政體系，不但最了解內埔的需要，也最有能力尋找資源來解決問題，建設內埔。

李明宗說，他過去曾經成功化解養豬場衝突，打造了「東片寶石村」的金牌農村招牌，還推動位於龍頸溪的屏東節─客家燈區、狂客音樂祭，也把長輩愛看的明華園總團大戲帶到內埔，這些治理經驗，都成功地讓內埔被看見！

李明宗強調，他已經做好承擔責任的準備，要用完整的歷練來讓內埔向前，未來將以「內埔是屏中核心城鎮」為目標，推動三大擘劃，包括爭取重大建設、完善公共設施、文化再生帶動產業，實踐「平衡共榮、客庄永續、閩庄升級」的地方發展目標。