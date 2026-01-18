李明宗辭屏縣府客務處長 宣布投入競選內埔鄉長

李明宗（前排右五）宣布辭去屏縣府客務處長職務投入下屆內埔鄉長選戰，獲得現任鄉長鍾慶鎮（前排右四）及多位鄉代與村長的力挺。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府客家事務處長李明宗宣布即日起請辭處長職務，並於十八日上午在內埔鄉東片社區活動中心召開記者會，正式宣布投入下屆內埔鄉長選戰，展現破釜沉舟的決心，獲得現任內埔鄉長鍾慶鎮及近四百位鄉親的支持，聲勢浩大。

李明宗參選記者會現場湧入近四百位鄉親，現任鄉長鍾慶鎮也帶領多位鄉代及村長共二十餘人力挺，聯合推薦李明宗是下屆內埔鄉長最佳人選，鍾慶鎮向現場鄉親表示李明宗熟悉行政體系、溝通能力強，具備承接內埔發展的戰力，絕對能讓內埔大發展。

廣告 廣告

李明宗指出，自己從基層一路做起，歷任內埔鄉東片村長、公所機要秘書、周春米立委辦公室主任及縣府客務處長職務，經歷橫跨地方、中央與縣政體系，他十分了解內埔的需要，也最有能力尋找資源來解決問題、建設內埔。

他表示，他過去曾成功化解養豬場衝突，還打造了「東片寶石村」的金牌農村招牌，並推動位於龍頸溪的屏東燈節客家燈區，也把狂客音樂祭及長輩愛看的明華園總團大戲帶進內埔，這些經驗都成功讓內埔被看見。

李明宗（右四）宣布競選下屆屏東縣內埔鄉長，獲得現任鄉長鍾慶鎮（右三） 的推薦及近四百位鄉親的支持。（記者鄭伯勝攝）

李明宗強調，他已經做好承擔責任的準備，要用完整的歷練來讓內埔持續向前，未來將以「內埔是屏中核心城鎮」為目標，推動爭取重大建設、完善公共設施、文化再生帶動產業三大擘劃，實踐「平衡共榮、客庄永續、閩庄升級」的地方發展目標。李明宗喊說「內埔需要會做事的人，他準備好了，將帶領內埔加速向前！」獲得現場鄉親如雷掌聲，士氣如虹。