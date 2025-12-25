李明峯昔寫「清廉」逢迎長官、苛求下屬 15年後被罵貪瀆、長官急切割

台南市消防局前局長李明峯15年前揮毫提及「清廉」。讀者提供

台南市消防局前局長李明峯涉貪，昨（25日）晚遭台南地院法官裁定羈押禁見。市長黃偉哲受訪時表示，「李明峯已經不是市政府的人了，不知道要有何處置？」各分隊消防員則拆下李明峯15年前親筆揮毫的願景墨寶，看到內容提及「建立一支清廉團結……的救災團隊」，眾人不禁在想，李前局長盤算以推廣幫浦消防車牟利時，早就忘了他剛到台南服務時，曾以「清廉」要求下屬。

台南直飛日本沖繩航線昨天啟航，市長黃偉哲開心迎接搭機而來的首批旅客，並贈送市府特別準備的首航紀念小物。他在活動結束前受訪，被問到李明峯涉及貪瀆案件的看法，黃偉哲臉色一沉說「已經不是市政府的人了，不知道要有何處置？」說完後隨即快步離開會場。

李明峯12日凌晨無預警退出消防局內部工作群組，他上午當面向市長黃偉哲請辭，獲得「勉予同意」，消防局人事下午就完成離職程序。據悉，李明峯請辭時曾表示「遭檢調盯上」，但沒說細節。市府高層憂心，檢調發動調查時，若李明峯仍是消防局長，恐引發各界議論；另一方面，謠傳李明峯為了15年的離職儲金，避免被調查後，打官司曠日廢時，儲金入袋才是上上策。

2010年12月李明峯從消防署副署長空降台南市消防局長，他曾以毛筆字書寫消防局願景，逢迎時任市長賴清德。內容是「我們將秉持市長的施政理念，建立一支清廉、團結並具有高效率的救災團隊，以保障市民之生命財產安全，局長李明峯」他要求各分隊把願景掛在值班台，時時刻刻勉勵自我。

李明峯被控貪瀆案引起消防界議論，部分消防員看到願景文，直呼「卸世卸眾（台語，指丟人現眼）」。某消防員說，李明峯在職時每晚必醉，男女關係糾葛，就連17日在商旅自傷隔晚，他仍豪邁參加酒攤。如今貪瀆行徑被揭發，相較願景文提及「清廉」，基層都佩服李明峯演技好，才能在台南屹立不搖近15年。

李明峯15年前空降台南任官，意氣風發提「清廉」。資料照片

