李明峯深夜商旅受傷送醫 南市府發聲了

近期閃辭的台南市前消防局長李明峯，昨（17）日晚間驚傳在一間商旅中受傷，所幸經送醫治療後，已無生命危險。對此，台南市政府今（18）日表示，祝福李明峯前局長能安心休養，由於此事件屬於家庭私領域範疇，盼社會大眾給當事人及家屬空間。





台南消防局在昨晚間獲報，指南區某商旅有人受傷，救護人員趕到現場時，發現傷者就是前消防局長李明峯；經救護人員確認，發現手部有刀傷、且血壓偏低，不過意識清醒，生命徵象穩定，李明峯自述是不小心割到右手肘，隨即被送往永康奇美醫院治療。

奇美醫院也在深夜以文字回應，表示目前李明峯已由醫療團隊進行相關處置，病況穩定；院方將全力提供醫療協助，並依病人及家屬意願，暫不對外公布詳細病情。

李明峯任職台南市消防局長15年，也是六都任職最久的消防局長，在上週五無預警閃辭，已震撼台南政壇；如今又傳出受傷意外，至於詳情仍有待調查釐清。

對此，台南市政府發言人田玲瑚指出，祝福李明峯前局長能安心休養，這起事件屬於個人及家庭私領域的範疇，因此以當事人的說法為主，也希望社會大眾能給當事人及家屬空間，讓他們回歸平靜。

台南市政府發言人田玲瑚。（圖／民視新聞翻攝）





