李明峯請辭 楊宗林接掌消防局

新任消防局長楊宗林十六日於市政會議宣誓就職。(新聞處提供)

記者翁順利∕台南報導

台南市政府消防局原任局長李明峯日前匆匆請辭，市府核定副局長楊宗林接棒，宣誓就職典禮於十六日在市政會議舉行，市長黃偉哲擔任監誓人。同時，黃偉哲也向甫退職的李明峰局長致贈感謝紀念牌，表達市府最深的敬意與感謝。

黃偉哲表示，李明峯前局長擔任消防局長長達十五年，帶領團隊守護城市安全，市府特別頒贈感謝紀念牌，也祝福李前局長退休後生活平安順心、健康愉快。

新任局長楊宗林畢業於中央警察大學公共安全學系，具備完整的公共安全專業背景，並自一０二年起擔任消防局副局長，對台南市消防政策推動、救災實務及行政運作皆相當熟稔，是歷練完整、深受信賴的消防領導幹部。黃偉哲期許消防局能持續與市府各局處密切合作，強化整體防災與救災量能，打造安全宜居的台南。