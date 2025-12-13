李明峯遭指餐會失言引咎辭職 李宗翰還原現場：並非主因

台南市議員李宗翰13日還原餐會現場情況，認為李明峯在餐會上的表態並非辭職關鍵。（程炳璋攝）

前台南市消防局長李明峯遭指11日晚間在新營區1場餐會上大喊「唯一支持李宗翰」引發國民黨籍議員蔡育輝不快，擔心殃及明年度預算審查，隔日清晨引咎辭職，民進黨議員李宗翰13日還原餐會現場，認為該事件發生純屬時機巧合，應非絕對因果關係，局長自身規畫占辭職大部分因素。

號稱「6都最久消防局長」的李明峯12日凌晨4時許突然在台南市政府1級主管群組內閃辭，辭職動機傳言四起。

外界傳出李明峯前1晚在一場餐會中對當時唯一到場的民進黨籍台南市議員李宗翰大喊「唯一支持李宗翰」，致晚5分鐘後到場的國民黨籍市議員蔡育輝心生不滿，不僅當場拒絕承諾支持消防局預算，隔日更致電向台南市長黃偉哲告狀，造成李引咎辭職。

李宗翰13日還原餐會現場，他表示，當時自己是唯一在場的議員，也承諾支持通過即將審查的消防局預算，李明峯開心之餘，才喊出唯一支持李宗翰。

不料蔡育輝過5分鐘後踏入餐廳，李明峯順勢舉麥克風問蔡可否同樣支持預算，蔡第一時間並未答應，反質疑消防局讓基層消防員過勞，令李感到尷尬。

蔡育輝致詞後離場，隨即有在場人士向他打小報告，稱李明峯公開支持李宗翰，有行政不中立之嫌。

蔡育輝隔日上午8點致電台南市長黃偉哲抱怨，但隨即稱「不會在意局長昨晚的言論，請他以後言論小心，勿造成市府團隊困擾」。

蔡與黃偉哲傳訊後，隨後得知李明峯早在凌晨4點多辭職退群，頓時傻眼，再向李傳訊「不用辭，講話小心就好」、「已向市長說明，預算會支持」，但李當時似乎辭意已決，僅回「謝謝」、「非常感謝您」。

李宗翰表示，12日下午向黃偉哲求證，才知局長辭職已成定局，無力挽回，他以餐會當事人表示，餐會失言風波並非李的辭職關鍵，李明峯早有倦勤之意，個人生涯考量才是主要因素。

蔡育輝表示，李明峯辭職在先，自己向黃偉哲抱怨在後，兩者先後順序有異，否認因自己抱怨，造成局長辭職。

