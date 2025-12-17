李明峯閃辭台南消防局長6天 「刀傷」血濺摩鐵！搶救最新病況

台南市消防局長李明峯（左圖，台南市政府提供）突然請辭，市長黃偉哲准辭。



台南市消防局長李明峯任職15年，創下直轄市消防局長最久的紀錄，卻突在本月12日請辭，不料，李明峯才剛閃辭6天，17日晚間傳出在台南市南區一家汽車旅館自傷，因身體上有「刀傷」送醫。所幸送醫治療後，無生命危險；院方表示，傷患病況穩定。

李明峯12日上午突然以家庭因素為由請辭，市長黃偉哲慰留後尊重其意願，正式核准。消防局卻在17日晚間19時37分接獲南區一家汽車旅館報案，指有住宿客人受傷。救護人員到場後，發現傷者為前局長李明峯。

李明峯獲救時有酒氣，身上有刀傷和血壓偏低，送醫後意識清醒，生命徵象穩定。李明峯表示，是不小心割到。

李明峯是中央警察大學消防學系畢業，擁有義守大學管理研究所碩士學位，曾任屏東縣消防局長、消防署主秘、消防署副署長，從2010年12月25日擔任台南市消防局長，歷經賴清德、黃偉哲2位市長。

