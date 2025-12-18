李明峯閃辭5天汽旅自傷送醫 親友揭原因

台南市消防局長李明峯日前閃辭獲准。（圖／翻攝自台南市消防局官網）





台南市前消防局長李明峯，12日才因家庭因素請辭獲准，五天後的17日晚間，卻在汽車旅館被發現受傷，緊急送醫。

據了解，李明峯疑似是跟家人因為飲酒的問題起爭執、情緒低落。當天他中午先跟朋友餐敘，之後到汽車旅館去休息。因為之前有跟家人約定好時間，但家人發現時間到了怎麼都沒有看到人，後來是房務人員開門發現他倒臥在內，趕緊打電話叫救護車。李明峯向現場人員自述是「不慎割傷」，立即被送往奇美醫院治療。

李明峯在位15年，是六都任職最長的消防局長。不過他個性外向，卸下公職之後，還是經常參與餐敘，經常喝酒過量，也因此和夫人有多次的爭執。原本他是要出席一場聚會的，不過就因為飲酒、退休的問題，與夫人發生口角，因此負氣離家。

據了解，他曾傳訊息請求夫人載他赴約，卻遭到拒絕，最終他獨自前往聚會，結束後才到汽車旅館休息，沒想到卻在旅館中意外受傷。

