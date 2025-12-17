李明峯閃辭6天汽車旅館自傷送醫 親友曝原因「與家人起爭執」

台南市消防局長李明峯日前閃辭獲准。（圖／翻攝自台南市消防局官網）

台南市前消防局長李明峯於12日以家庭因素請辭獲准，17日晚間卻傳出在汽車旅館受傷送醫的消息。據了解，李明峯疑似與家人因應酬飲酒問題發生爭執後情緒低落，獨自前往汽旅休息，期間受傷送醫，傷勢經治療縫合後，已無生命危險。

消防局表示，17日晚間約9時許接獲報案，指市區一處汽車旅館有人受傷。救護人員趕抵現場，確認傷者為前消防局長李明峯，右手肘有刀傷，並出現血壓偏低症狀。他向現場人員自述是不慎割傷，意識清楚、生命徵象穩定，隨即被送往永康奇美醫院治療。

院方稍後回應表示，李明峯已完成相關醫療處置，病況穩定，並尊重本人與家屬意願，不對外說明細節，同時呼籲外界給予必要的隱私與空間。

據親友轉述，李明峯退休後雖已卸下公職，仍時常受邀參與餐敘，且個性外向，在應酬中常喝過量酒，為此與夫人多次發生爭執。17日下午，李原定出席一場聚會，卻因飲酒與退休議題再次與夫人口角，負氣離家。事後他曾傳訊請求夫人載他赴約，盼藉此化解氣氛，惟遭對方拒絕，最終獨自前往聚會。

聚會結束後，李明峯未返家，而是前往汽車旅館休息。據了解，因過了時間李明峯未退房，房務人員敲門未獲回應後報警處理。消防人員進入後發現他受傷，立即送醫。

對此，親友坦言，李明峯此次行為確實做了不良示範，但整體屬於個人私領域，盼社會大眾與媒體勿進一步揣測或引用未經證實的說法，以免造成當事人及家屬二度傷害。親友強調，希望外界尊重隱私，給予空間。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

